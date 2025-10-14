ETV Bharat / state

राशन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई, सरकारी चावल बेचने का आरोप, खाद्य विभाग ने दर्ज कराई FIR

कलेक्टर से की गई थी शिकायत : सरगुजा जिले में शहरी पीडीएस दुकानों में कांग्रेस शासनकाल में बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्षद ने शिकायत कलेक्टर से की. जिसके बाद 3 दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर संचालकों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है. शिकायतकर्ता ने अन्य शेष दुकानों में भी जांच की मांग की है.

सरगुजा : अंबिकापुर में राशन दुकानों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. जिला प्रशासन ने तीन राशन दुकानों पर कार्रवाई की है. अफसरों की माने तो राशन दुकानों में फर्जीवाड़ा पिछली सरकार में हुआ. जिसकी शिकायत बीजेपी पार्षद ने की थी. शिकायत के बाद जब जांच की गई तो सच सामने आया.तीन राशन दुकानों पर कार्रवाई के बाद अब बीजेपी पार्षद ने दूसरी दुकानों की भी जांच कराने की बात कही है.वहीं इस पूरे मामले में पूर्व खाद्य मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने आरोपों को निराधार बताया है.

शहरी क्षेत्र में 61 राशन दुकान हैं. ज्यादातर दुकानों में चावल समेत अन्य गरीबों के लिए जो खाद्यान्न आता था उसे दुकानों ने बेच दिया जाता है. अंदाजन 4 करोड़ का चावल गायब कर दिया गया है - आलोक दुबे,बीजेपी पार्षद

2020 से लेकर 2023 तक जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो पीडीएस दुकानों में जमकर गड़बड़ी की गई.आरोप लगे कि गरीबों को मिलने वाला चावल दुकानों में बेचा गया. कांग्रेस नेताओं ने चालाकी से पहले समिति बनाकर पीडीएस दुकानों को संचालित किया. फिर जब जांच का अंदेशा हुआ तो समिति के पद से अलग हो गए.

इधर पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कांग्रेस शासनकाल में किसी तरह की गड़बड़ी से साफ इंकार किया है उन्होंने कहा कि ये सिर्फ राजनैतिक आरोप है.

इन बातों में कुछ रखा नही है, राजनीतिक कारणों से इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, अगर राशन दुकानों में कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी तुरंत जांच होती है. अगर स्टाक में कहीं कोई अंतर है तो वो दिखेगा. पहले भी ये होता था कि उसकी रिकवरी की जाती है. आज भी वही नियम है ये पूरी तरह से राजनीति है- अमरजीत भगत, पूर्व खाद्य मंत्री

पार्षद की शिकायत के बाद अंबिकापुर खाद्य विभाग ने पीडीएस दुकानों की जांच शुरू की. जिसमें तीन दुकानों में ही 64 लाख की गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है. हालांकि शिकायत 61 दुकानों की है और गड़बड़ी की राशि भी चार करोड़ है. ऐसे में अब प्रशासन आगे भी सभी दुकानों में भौतिक सत्यापन करने की बात कह रहा है.

राशन दुकानों में जो भी शॉर्टेज आएगा उसे संचालक मंडल से ही वसूल किया जाएगा.फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है - बीएस कामठे,जिला खाद्य अधिकारी



आपको बता दें कि जिस तरह से सरगुजा में राशन घोटाला सामने आ रहा है. भले ही विपक्ष इसे राजनीति बता रहा हो,लेकिन ये भी सत्य है कि जांच के बाद तीन राशन दुकानों पर कार्रवाई हुई है.ऐसे में गड़बड़ी नहीं हुई इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता.

