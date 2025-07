ETV Bharat / state

डिप्टी स्पीकर ने यूट्यूबर पर दर्ज करवाई FIR, छवि खराब करने और ब्लैकमेलिंग का आरोप - DEPUTY SPEAKER KRISHNA MIDHA

FIR Against Jind Youtuber ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 29, 2025 at 10:11 AM IST | Updated : July 29, 2025 at 11:28 AM IST 3 Min Read

जींद: हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने एक यूट्यूबर पर उनकी छवि खराब करने और ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप लगाया है. जींद के शहर थाना पुलिस ने इस मामले में यूट्यूबर के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मिड्ढा के मीडिया सलाहकार सन्नी मग्गू ने शिकायत में बताया कि यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबरें फैलाकर डिप्टी स्पीकर को बदनाम करने की कोशिश की. छवि खराब करने की साजिश: सन्नी मग्गू ने बताया कि सोशल मीडिया पेजों के जरिए यूट्यूबर पिछले कई दिनों से बीजेपी सरकार और डॉक्टर मिड्ढा के खिलाफ गलत खबरें फैला रहा है. शिकायत के अनुसार, यूट्यूबर ने मग्गू से जींद के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मुलाकात कर पैसे की मांग की थी. उसने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो वो और झूठी खबरें फैलाएगा. मग्गू ने इसे ब्लैकमेलिंग का स्पष्ट मामला बताया. डिप्टी स्पीकर ने यूट्यूबर पर दर्ज करवाई FIR (Etv Bharat)

झूठी खबरों का सिलसिला: 18 जुलाई 2025 को डॉक्टर मिड्ढा के नेतृत्व में विधानसभा की निगरानी कमेटी हिसार के आदमपुर में जांच के लिए गई थी. इस दौरान यूट्यूबर ने एक वीडियो को तोड़-मरोड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल किया. इसके अलावा, 27 जुलाई को यूट्यूबर ने डिप्टी स्पीकर का फोटो लगाकर दारू पार्टी जैसे आयोजन की झूठी खबर फैलाई, जबकि मिड्ढा का इस आयोजन से कोई संबंध नहीं था. मिड्ढा ने कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है, तो यूट्यूबर उसे सामने लाए. उन्होंने अपनी और अपने स्टाफ की लोकेशन की जांच करवाने की भी चुनौती दी. कानूनी कार्रवाई और मानहानि का दावा: डॉक्टर मिड्ढा ने यूट्यूबर के इन कृत्यों को गलत और दुर्भावनापूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें ब्लैकमेलिंग और बदनामी का हिस्सा हैं. मिड्ढा ने घोषणा की कि वह यूट्यूबर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर करेंगे. उन्होंने कहा कि इस केस से मिलने वाली राशि को वे धार्मिक स्थल पर दान करेंगे. जींद पुलिस ने यूट्यूबर के खिलाफ धमकी देने, ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस जांच शुरू: शहर थाना पुलिस ने सन्नी मग्गू की शिकायत के आधार पर यूट्यूबर के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. पुलिस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है ताकि तथ्यों का पता लगाया जा सके. इस घटना ने स्थानीय स्तर पर चर्चा को जन्म दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर छवि खराब करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. ये भी पढ़ें- अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी, बेटे कर्ण चौटाला को मिला मैसेज, लिखा- रास्ते में ना आए, नहीं तो 'प्रधान' के पास भेज देंगे - ABHAY CHAUTALA DEATH THREATS

Last Updated : July 29, 2025 at 11:28 AM IST