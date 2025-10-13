ETV Bharat / state

हरिद्वार में महिला को जिंदा जलाया, पति और ससुरालियों पर केस दर्ज, नवजात का शव भी मिला

हरिद्वार से दो बड़ी घटनाएं सामने आई है. एक तरफ जहां महिला को जिंदा जलाया गया तो वहीं दूसरे केस में नवजात का शव मिला.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 13, 2025 at 7:21 AM IST

3 Min Read
रुड़की: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से दो बड़ी घटनाएं सामने आई है. सिडकुल थाना क्षेत्र में जहां विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलस गई. विवाहिता की हालात गंभीर बताई जा रही है. विवाहिता के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने का आरोप लगाया है. वहीं दूसरा मामला हरिद्वार के ब्रह्मपुरी क्षेत्र का है, जहां रेलवे ट्रैक के किनारे एक पॉलिथीन में नवजात का शव मिला है. बताया जा रहा है कि जानवरों ने नवजात का हाथ भी नोंचा हुआ है.

पुलिस ने बताया कि हरिद्वार के बहादराबाद क्षेत्र के निजी हॉस्पिटल से पुलिस को महिला के आग से झुलसे होने की सूचना मिली थी. इसके बाद ही सिडकुल कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नितेश शर्मा और महिला उपनिरीक्षक मनीषा नेगी अस्पातल पहुंचे थे.

बताया गया है कि विवाहिता की हालत गंभीर होने के कारण तहसीलदार की मौजूदगी में बयान दर्ज किए गए. इसी के साथ पीड़िता के भाई जयप्रकाश निवासी डोईवाला देहरादून ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी बहन भारती की शादी 27 अक्टूबर 2024 को ग्राम हेत्तमपुर रोशनाबाद निवासी आशीष के साथ हुई थी.

उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि शादी के कुछ महीने बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर उनकी बहन को प्रताड़ित करने लगे. आरोप है कि मायके पक्ष ने कई बार समझौते की कोशिश भी की, लेकिन हालात बिगड़ते गए. करीब दो सप्ताह पहले भारती ने एक बेटी को जन्म दिया.

आरोप है कि इसके बाद ससुराल पक्ष का रवैया और भी कठोर हो गया. बीती 11 अक्टूबर शनिवार शाम ससुराल वालों ने भारती के ऊपर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया. सूचना मिलते ही मायके वाले उसकी ससुराल पहुंचे और पुलिस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया.

बताया गया है कि भारती करीब 80 प्रतिशत तक झुलस चुकी है, फिलहाल भारती गंभीर अवस्था में देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है. सिडकुल कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नितेश शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति आशीष और परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है.

वहीं, पीड़िता के मायके पक्ष ने मामले की शिकायत राज्य महिला आयोग में भी की है, जिस पर आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने इस मामले में पुलिस अधिकारियों से बात कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, हालांकि आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में पीड़िता के भाई ने पति आशीष कुमार, ससुर विजय पाल, सास, ननद और जेठ पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगाया है. एसएसआई देवेंद्र तोमर ने बताया कि एफआईआर की प्रति राज्य महिला आयोग को भेज दी गई है और जांच की जा रही है.

