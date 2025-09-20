ETV Bharat / state

विदेशी नागरिकों पर मेहरबानी पड़ी महंगी, बिहार के होटल मालिक और मैनेजर पर FIR

नालंदा: बिहार के नालंदा में बांग्लादेशी नागरिकों को पहचान छुपाकर रखने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. तीन बांग्लादेशी नागरिकों को पहचान छुपाकर होटल में रखने के आरोप में होटल संचालक और उसके मैनेजर के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

होटल के संचालक और मैनेजर पर FIR: इस संबंध में राजगीर थानाध्यक्ष रमन कुमार ने टेलीफोनिक वार्ता से बताया कि राजगीर थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक पप्पू कुमार सिंह जो वर्तमान में राजगीर थाना में पदस्थापित है, उन्हें पुलिस अधीक्षक नालंदा भारत सोनी के निर्देशानुसार बीती रात राजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित होटलों की चेकिंग की ज़िम्मेदारी दी गई.

"इस दौरान पप्पू कुमार सिंह ने राजगीर से छबिलापुर जाने वाले मार्ग के महादेवा गांव के निकट स्थित एक होटल में जाकर उसकी डायरी जांच की तो उसमें उन्होंने यह पाया कि 28 से 30 अगस्त के बीच एक बांग्लादेशी नागरिक दो दिनों के लिए होटल के कमरा नंबर 102 ठहरा था."- रमन कुमार,राजगीर थानाध्यक्ष

पहचान छुपाकर बांग्लादेशी नागरिकों का ठहराव: इस संबंध में नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र कखड़ा गांव निवासी उमेश प्रसाद के पुत्र प्रदीप कुमार(होटल संचालक) और गया ज़िले के नीमचक बथानी थाना क्षेत्र सरेन गांव निवासी होटल मैनेजर सुखदेव प्रसाद के पुत्र रंजीत कुमार के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बांग्लादेशी नागरिक मो. अशरफुल कबीर,मो. जसीमुद्दीन और फ़ातिमा अख्तर नामक महिला को होटल में ठहराया था.

'लालच में किया जाता है ऐसा काम': इसकी जानकारी फॉर्म-सी जरिए स्थानीय प्रशासन को नहीं दिए जाने पर कार्रवाई की जा रही है. राजगीर थानाध्यक्ष रमन कुमार ने आगे बताया कि FIR दर्ज कर कोर्ट भेज दिया गया है. कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रथम दृष्टया ज़्यादा पैसे के लिए होटल संचालक द्वारा इस तरह का कार्य करना प्रतीत हो रहा है.

जरूरी दस्तावेज जब्त: हालांकि होटल संचालक या मैनेजर के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी साझा नहीं की गई है. जिस वजह से होटल से जुड़े ज़रूरी दस्तावेज को भी पुलिस ने ज़ब्त कर लिया है. जिससे सुरक्षा में बड़ी चूक और देश के लिए चुनौती भी हो सकता है.