अंबेडकर विवाद में फिर भड़की आग, वकील बोले झूठी FIR से ना डराएं, ये सब खिलौना है

ग्वालियर में गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए वकीलों ने जिला न्यायालय परिसर में आए और यहां एक बड़ा प्रदर्शन किया. यहां पहले पुलिस और फिर जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया. वकीलों का यह आक्रोश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज की गई FIR को लेकर था. असल में ये पूरा मामला अम्बेडकर की प्रतिमा हाईकोर्ट परिसर में लगाने को लेकर चल रहे डिस्प्यूट से जुड़ा है.

ग्वालियर : हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अंबेडकर समर्थक और अंबेडकर प्रतिमा के विरोधियों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां करने में दोनों पक्ष पीछे नहीं हैं. इस बीच डॉ. भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर हाईकोर्ट बार असोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा के खिलाफ ग्वालियर पुलिस ने FIR दर्ज की है जिसके बाद मिश्रा के समर्थन में उतरे वकीलों ने जिला कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस और जिला प्रशासन का पुतला दहन किया है.

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पर FIR

पिछले कई महीनों से वकीलों के दो पक्ष आमने सामने हैं. लगातार एक दूसरे पर टिप्पणियां भी सोशल मीडिया पर जारी हैं और शिकायतों का सिलसिला भी जारी. इसी बीच ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा के खिलाफ अम्बेडकर को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर ग्वालियर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

कलेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

इस बात को लेकर पहले तो बुधवार को मिश्रा के समर्थन में सामने आए वकीलों ने ग्वालियर एसपी कार्यालय का घेराव किया था और इसके बाद गुरुवार को जिला कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एड. पवन पाठक ने कहा, " मार्च महीने से ही अम्बेडकर प्रतिमा लगाए जाने को लेकर अपराधिक तत्वों और भीम आर्मी को कलेक्टर द्वारा सहयोग और संरक्षण दिया जा रहा है. इसके विरोध में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्र ने हाईकोर्ट परिसर में प्रतिमा लगाने का विरोध किया था. इसके बाद से ही अम्बेडकर समर्थक उनसे चिढ़े हुए है. उनके खिलाफ अनर्गल शिकायतें कर रहे हैं.''

वकील बोले झूठी FIR से ना डराएं, ये सब खिलौना है

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक ने कहा, '' अगर पुलिस या प्रशासन इस बात की गफलत में हैं कि इस तरह के झूठे मुकदमे कर वकीलों को दबाव में लाया जाएगा तो वे यह जान लें के इस तरह की FIR से हम लोग दबाव में आने वाले नहीं हैं. FIR हम लोगों के लिए खिलौना है.''

सरकार को वकीलों की चेतावनी

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट पवन पाठक ने चेतावनी देते हुए कहा, '' इस तरह की अनर्गल FIR वकीलों के खिलाफ न की जाए. हमने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मांग रखी है कि इस तरह की कार्रवाइयां करने वाले अधिकारियों को यहां से हटाया जाए क्योंकि भगवान के नाम पर ही उनकी सरकार बनी है और ऐसे अधिकारी उन लोगों को समर्थन दे रहे हैं जो भगवान के लिए ही अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं. जो लोग आज भगवान को गालियां देते हैं उन लोगों को छोड़ दिया जाता है और एक आम सामान्य व्यक्ति जो उनका विरोध करता है उस के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं.''