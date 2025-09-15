नक्सली मुखदेव के परिजनों ने कहा- सरेंडर करें नक्सली नहीं तो मेरे भाई जैसा होगा हाल
पलामू के मनातू में मुठभेड़ में पांच नक्सलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है.
Published : September 15, 2025 at 6:19 PM IST
पलामूः जिला में मनातू थाना क्षेत्र के सिलदिली खुर्द में हुए सुरक्षा बलों और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के मामले पांच के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. एफआईआर टीएसपीसी के सुप्रीमो सह 10 लाख के इनामी शशिकांत गंझू और उसके दस्ते में शामिल सदस्यों के खिलाफ किया गया है.
रविवार की सुबह मनातू थाना क्षेत्र के सिलदिली खुर्द के जंगल में सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और टीएसपीसी के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में टीएसपीसी का पांच लाख का इनामी कमांडर मुखदेव यादव मारा गया. सोमवार को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में मुखदेव यादव के शव का पोस्टमार्टम किया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है. परिजन पोस्टमार्टम से पहले मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल पहुंच गए थे.
2018 में टीएसपीसी के दस्ते में शामिल हुआ था मुखदेव
मुखदेव यादव रिश्तेदारों के साथ हुए विवाद के बाद 2018 में टीएसपीसी के दस्ते में शामिल हुआ था. मुखदेव यादव की चार बेटी और एक बेटा है. वह एक बेटी की शादी कर चुका है जबकि तीन बेटी और एक बेटा पढ़ाई कर रहा है. नक्सल दस्ते में शामिल होने के बाद मुखदेव कभी घर वापस नहीं लौटा. परिवार लगातार मुखदेव को सरेंडर करने की बोल रहे थे लेकिन मुखदेव ने सरेंडर नहीं किया.
मुखदेव यादव कुल छह भाई-बहन है. मुखदेव यादव के भाई रामदेव यादव बताते हैं कि गोतिया से हुए विवाद के बाद वह टीएसपीसी के दस्ते का सदस्य बन गया. हम उसको लगातार सरेंडर करने की बात बोल रहे थे लेकिन मुखदेव ने परिवार वालों बात कभी नहीं मानी. अब पूरे परिवार की बोझ उन पर आ गया है. वह बचे हुए नक्सलियों से अपील करना चाहते हैं कि सरेंडर कर दें नहीं तो उनका भी मुखदेव के जैसा हाल होगा.
