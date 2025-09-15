ETV Bharat / state

नक्सली मुखदेव के परिजनों ने कहा- सरेंडर करें नक्सली नहीं तो मेरे भाई जैसा होगा हाल

पलामू के मनातू में मुठभेड़ में पांच नक्सलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है.

FIR against five naxalites in encounter in Manatu of Palamu
पोस्टमार्टम हाउस के बाहर नक्सली के परिजन और पुलिस के जवान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2025 at 6:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः जिला में मनातू थाना क्षेत्र के सिलदिली खुर्द में हुए सुरक्षा बलों और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के मामले पांच के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. एफआईआर टीएसपीसी के सुप्रीमो सह 10 लाख के इनामी शशिकांत गंझू और उसके दस्ते में शामिल सदस्यों के खिलाफ किया गया है.

रविवार की सुबह मनातू थाना क्षेत्र के सिलदिली खुर्द के जंगल में सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और टीएसपीसी के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में टीएसपीसी का पांच लाख का इनामी कमांडर मुखदेव यादव मारा गया. सोमवार को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में मुखदेव यादव के शव का पोस्टमार्टम किया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है. परिजन पोस्टमार्टम से पहले मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल पहुंच गए थे.

जानकारी देते नक्सली मुखदेव के परिजन (ETV Bharat)

2018 में टीएसपीसी के दस्ते में शामिल हुआ था मुखदेव

मुखदेव यादव रिश्तेदारों के साथ हुए विवाद के बाद 2018 में टीएसपीसी के दस्ते में शामिल हुआ था. मुखदेव यादव की चार बेटी और एक बेटा है. वह एक बेटी की शादी कर चुका है जबकि तीन बेटी और एक बेटा पढ़ाई कर रहा है. नक्सल दस्ते में शामिल होने के बाद मुखदेव कभी घर वापस नहीं लौटा. परिवार लगातार मुखदेव को सरेंडर करने की बोल रहे थे लेकिन मुखदेव ने सरेंडर नहीं किया.

FIR against five naxalites in encounter in Manatu of Palamu
नक्सली मुखदेव के परिजन (ETV Bharat)

मुखदेव यादव कुल छह भाई-बहन है. मुखदेव यादव के भाई रामदेव यादव बताते हैं कि गोतिया से हुए विवाद के बाद वह टीएसपीसी के दस्ते का सदस्य बन गया. हम उसको लगातार सरेंडर करने की बात बोल रहे थे लेकिन मुखदेव ने परिवार वालों बात कभी नहीं मानी. अब पूरे परिवार की बोझ उन पर आ गया है. वह बचे हुए नक्सलियों से अपील करना चाहते हैं कि सरेंडर कर दें नहीं तो उनका भी मुखदेव के जैसा हाल होगा.

इसे भी पढ़ें- एनकाउंटर में ढेर माओवादी नेता 'काना' पर दर्ज हैं 39 मामले, चाईबासा से गिरिडीह तक रही है दहशत

इसे भी पढे़ं- हजारीबाग में एक करोड़ के इनामी सहित तीन नक्सलियों का एनकाउंटर, मारा गया सहदेव सोरेन

इसे भी पढे़ं- हजारीबाग नक्सली एनकाउंटर: दीवार पर खून के धब्बे, बिखरे शव, दहशत में ग्रामीण, अमित शाह ने कहा- जल्द खत्म होगा नक्सलवाद

For All Latest Updates

TAGGED:

सुरक्षाबलों और टीएसपीसी में मुठभेड़FIR AGAINST FIVE NAXALITESPOLICE AND NAXALITES ENCOUNTERPALAMUNAXALITE ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.