ETV Bharat / state

नक्सली मुखदेव के परिजनों ने कहा- सरेंडर करें नक्सली नहीं तो मेरे भाई जैसा होगा हाल

पोस्टमार्टम हाउस के बाहर नक्सली के परिजन और पुलिस के जवान ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 15, 2025 at 6:19 PM IST 2 Min Read