LDA के 24 साल पुराने फर्जीवाड़े में अब कार्रवाई; 7 एलडीए अफसर समेत 27 के खिलाफ FIR

लखनऊ: एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण में 2001 में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था. गोमतीनगर के विपुल खंड, विभव खंड, विनीत खंड, विक्रांत खंड, विकल्प खंड में फर्जीवाड़ा करके प्लॉट बेचे गए थे. इस मामले अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 27 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इसमें 7 LDA के अफसर भी शामिल हैं. इन सभी पर कूटचित दस्तावेज बनाने और जालसाजी करने के आरोप लगे हैं.

वजीरगंज इंस्पेक्टर राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मामला वर्ष 2001 का है. एलडीए ने गोमती नगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध दस्तावेजों के सहारे प्लाटों को बेच दिया गया था, जिसकी शिकायत 2021 में की गई थी. 2024 में इस मामले में सब रजिस्टर्ड (द्वितीय) प्रभाष सिंह ने जांच शुरू की. अब जांच पूरी हो गई है, जिसके बाद एलडीए की ओर से गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

इंस्पेक्टर राजेश कुमार त्रिपाठी के अनुसार जांच में कई ऐसे तथ्य मिले, जिससे यह साबित होता है कि गोमती नगर के विपुल खंड, विभव खंड विनीत खंड, विक्रांत खंड व विकल्प खंड के करीब 2000 वर्ग फीट के 6 प्लॉट फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर बेचे गए. मूल दस्तावेजों से रजिस्ट्री के दस्तावेज मेल नहीं खाते हैं. यहां तक रजिस्टर और रजिस्ट्री में दर्ज नाम अलग-अलग हैं. कागज की क्वालिटी और रजिस्ट्री एक्ट की मोहर भी अलग मिली है.