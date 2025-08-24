ETV Bharat / state

गाजियाबाद में पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन न कराने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना, घर बैठे ऐसे करें ये काम - FINE FOR NOT REGISTERING PET DOG

हाल ही में हुए पालतू कुत्ते के हमले के बाद नगर निगम सख्ती बरत रहा है. जानिए घर बैठे कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन न कराने पर लगेगा जुर्माना
पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन न कराने पर लगेगा जुर्माना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 24, 2025 at 1:59 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आपने घर में कुत्ता पाला है तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, गाजियाबाद में घर में कुत्ता पालने के लिए नगर निगम में कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कर कराना जरूरी. यदि अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो गाजियाबाद नगर निगम आपसे दस हजार रुपये का जुर्माना वसूल सकता है. हाल ही में सामने आई पालतू कुत्तों के हमले की घटनाओं के बाद नगर निगम सख्त हो गया है.

दरअसल, गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी बीच पालतू कुत्तों के हमले की भी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. हाल ही में गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित अम्रपाली विलेज सोसायटी में पालतू कुत्ते ने मेड पर हमला कर दिया था. वहीं राजनगर एक्सटेंशन स्थित क सृष्टि सोसायटी में दो पालतू जर्मन शेफर्ड ने एक युवती पर हमला किया था. पालतू कुत्तों के हमले की घटनाएं सामने आने के बाद निगम अब सख्ती बरत रहा है. शहर की सभी हाईराइज सोसाइटीज और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर जागरूक करें.

डॉ. अनुज सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी (ETV Bharat)

गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत घर में कुत्ता पालने को लेकर नियम है. नियम के मुताबिक, पालतू कुत्ते का नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. करीब आठ हजार से अधिक लोगों ने अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कर रखा है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन के पालतू कुत्तों को घर में रखा है. बिना रजिस्ट्रेशन के घर में पालतू कुत्ता रखने पर नगर निगम द्वारा दस हजार रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान है. सभी सोसाइटियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन और रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को निर्देश दिए गए हैं कि निवासियों को पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाने के बारे में जानकारी दें." - डॉ. अनुज सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी

वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है जरूरी: पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन घर बैठे ही कराया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पालतू कुत्ते का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है. रजिस्ट्रेशन करने के पीछे मकसद है कि की घरों में पाले जाने वाले कुत्ते पूरी तरह से वैक्सीनेट हों. गाजियाबाद नगर निगम द्वारा पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक हजार रुपये का शुल्क है. नगर निगम की मोबाइल एप्लीकेशन से पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.

भेजा गया नोटिस: हाल ही में इंदिरापुरम की आम्रपाली विलेज सोसायटी में पालतू कुत्ते ने मेड पर हमला किया था. इसके बाद नगर निगम हरकत में आया और मामले की जांच की. जांच में पाया गया कि पालतू कुत्ते का न तो वैक्सीनेशन था और बिना किसी रजिस्ट्रेशन के कुत्ते को रख रखा था. नगर निगम ने कुत्ते के मालिक को नोटिस भेजा और कुत्ते को पकड़ा. इसके साथ ही अवैध रूप से कुत्ता रखने पर उसके के मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी.

