ETV Bharat / state

सीएम योगी का सख्त आदेश, पराली जलाने वालों की खैर नहीं, लगेगा तगड़ा जुर्मना

सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को पराली जलाने की घटना शून्य करने का दिया लक्ष्य, सेटेलाइट से की जाएगी निगरानी

सीएम योगी.
सीएम योगी. (Media Cell of CM Yogi)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊः धान की कटाई के बाद उसके अवशेष (पराली) जलाने वालों पर हर साल की तरह इस वर्ष भी सरकार निगरानी कर रही है. प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पराली जलाने की घटनाओं को ‘शून्य’ किया जाए. इस संबंध में शासनादेश के तहत विस्तृत दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं. यह जानकारी मुख्यमंत्री की मीडिया सेल की ओर से दी गई है.

सीएम मीडिया सेल के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है और जनस्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है. इसलिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों के प्रति जागरूक किया जाए. सभी जिलाधिकारी सेटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने की घटनाओं की लगातार निगरानी करें और संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए.

सीएम योगी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, फसल अवशेष जलाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी. दो एकड़ से कम क्षेत्र पर 2,500, दो से पांच एकड़ तक 5,000 और पांच एकड़ से अधिक पर 15,000 रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया है. प्रत्येक 50 से 100 किसानों पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करेंगे. मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से भी इस अभियान में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि संयुक्त प्रयासों से ही स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त प्रदेश का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है.

जिलाधिकारियों से कहा गया है कि हॉटस्पाट चिह्नित करते हुए 50/100 किसानों पर एक नोडल अधिकारीकी नियुक्ति किया जाए. नोडल अधिकारी को पराली जलाने की घटनाओं को शून्य करने के लिए विशेष हिदायत दी जाए. इसके साथ ही, राजस्व, पुलिस, कृषि, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभागों के जनपद, तहसील, विकासखण्ड एवं क्षेत्रीय कर्मियों के माध्यमसे फसल कटने के समय निगरानी करते हुए, फसल अवषेश जलाने की घटनाओं को शून्य करना है. यदि कोई कृषक फसल अवषेश जलाता हुआ पाया जाता है तो मौके पर उसको रोकना तथा उस पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराषि अधिरोपित करते हुए कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए.

इसे भी पढ़ें-यूपी के पशुपालकों को खटाखट ऐसे मिलेगा स्कीम का लाभ, मिलने जा रही ये सुविधा

For All Latest Updates

TAGGED:

ACTION ON STUBBLE BURNINGFINE FOR BURNING STUBBLE UPYOGI GOVERNMENT STRICT STUBBLECM YOGI ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.