15 स्टोन क्रशर और कई रिजॉर्ट पर लगा जुर्माना, पीसीबी ने लिया तगड़ा एक्शन
चंपावत में दो, नैनीताल में 6 और पिथौरागढ़ में सात स्टोन क्रशरों पर कार्रवाई की गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 10, 2025 at 4:28 PM IST
हल्द्वानी: पॉल्यूशन फैलाने वाले संस्थाओं के खिलाफ पॉल्यूशन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है. शासन के निर्देश पर पिछले दिनों पॉल्यूशन विभाग ने कुमाऊं मंडल के जिलों में स्टोन क्रशर और होटल और रिजॉर्ट के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान पाया गया कि कई स्टोन क्रेशर और रिसॉर्ट संचालक पॉल्यूशन विभाग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. इसके बाद पॉल्यूशन विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजी.
क्षेत्रीय प्रबंधक अनुराग नेगी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी ने बताया पिछले माह इन सभी जगहों का टीम ने निरीक्षण किया था. जहां स्टोन क्रशर संचालकों द्वारा पॉल्यूशन फैलाया जा रहा था. स्टोन क्रशर के आसपास ग्रीन बेल्ट नहीं पाया गया. इसके अलावा धूल को रोकने के लिए लगाए जाने वाले स्प्रिंगल भी नही थे. कई स्टोन क्रशर की चार दिवारी के मानक के तहत कवर नहीं किया गये थे. रिजॉर्ट और होटल में सीवरेज की व्यवस्था नहीं है.
उन्होंने बताया 21 स्टोन की जांच की गई. जिसमें 15 स्टोन क्रशर की रिपोर्ट सामने आई है. जिसमें पॉल्यूशन फैला जा रहा है. इनको चेतावनी जारी की गई है कि पॉल्यूशन रोकने के सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लें. साथ ही इन दिनों उनके द्वारा जो भी पर्यावरण क्षति की गई है जिसके एवज में जुर्माना की कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया चंपावत जनपद में दो, नैनीताल जनपद में 6 और पिथौरागढ़ में साथ स्टोन क्रशरों पर पॉल्यूशन फैलाने पर कार्रवाई की गई है.
इसके अलावा रामनगर क्षेत्र में चार रिसॉर्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इनके सीवर सिस्टम ठीक नहीं है. उन्होंने कहा अगर इन संस्थाओं के द्वारा व्यवस्थाएं ठीक नहीं की गई तो उनको बंद करने की भी कार्रवाई की जाएगी. क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी अनुराग नेगी ने बताया सभी संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि जलवायु और वायु प्रदूषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विभाग द्वारा कई अन्य संस्थाओं की भी जांच की कार्रवाई चल रही है. उनके खिलाफ भी आगे की कार्रवाई की जाएगी.
