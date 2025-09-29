ETV Bharat / state

जानिए भाजपा को कब मिल सकता है नया राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष

लखनऊ : राष्ट्रीय स्तर पर बात करें या उत्तर प्रदेश की, इस समय भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के बाहर भी एक ही चर्चा हो रही कि यह दल राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश में नए अध्यक्ष नहीं दे पा रही है. इसके पीछे की क्या राजनीति है, पार्टी में कोई आंतरिक गतिरोध तो नहीं है, जैसे तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं. पिछड़ों की राजनीति, बिहार विधान सभा के चुनाव और जातीय जनगणना भी ज्वलंत मुद्दे हैं. हमने इन सभी विषयों पर बात की भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के आंतरिक चुनावों के लिए रिटर्निंग ऑफीसर और उप्र से राज्य सभा सांसद डॉ. कोवा लक्ष्मण, जिन्हें लोग के लक्ष्मण के नाम से भी जानते हैं. देखिए पूरा साक्षात्कार...

राज्य सभा सांसद डॉ. कोवा लक्ष्मण ने ईटीवी भारत से की खास बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat)

प्रश्न : पिछड़ी जातियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है?

उत्तर : हमारी सरकार सभी वर्गों के हित के लिए काम करती है. 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद पिछड़ा वर्ग समाज को खास महत्व दिया है. चाहें वह पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा हो अथवा केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 लोगों को मंत्री बनाकर ओबीसी समाज का मान-सम्मान और गौरव बढ़ाने का विषय, हमारी सरकार कहीं भी पीछे नहीं रही. शिक्षा के क्षेत्र में भी 27 प्रतिशत आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया है.

प्रश्न : जातीय जनगणना विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा रहा है. विपक्ष ने जब यह मुद्दा उठाया तब आपकी पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में सरकार ने जनगणना की घोषणा कर दी. क्या भाजपा को इसका नुकसान होगा?

उत्तर : ओबीसी समाज के हित के लिए 1955 में ही काका कालेकर कमीशन गठित किया गया था. कमीशन में जातिगत जनगणना करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसे नेहरू जी ने ठुकरा दिया. 1980 में मंडल कमीशन का गठन किया गया. तब भी जातिगत जनगणना की बात हुई थी, उस समय भी इसे नहीं माना गया. 1090 में वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन पारित करने के लिए यह प्रस्ताव रखा, तब भी राजीव गांधी ने सख्त विरोध किया था. नेहरू परिवार पहले से ओबीसी विरोधी था. आज राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं.

प्रश्न : जब यह विषय उठाया गया था, भाजपा ने इसे तभी क्यों नहीं मान लिया?

उत्तर : यूपीए की सरकार के दौरान भी सुषमा स्वराज जी और राजनाथ सिंह जी ने यह विषय उठाया था. भाजपा पहले से इसके पक्ष में है. बाद में चिदंबरम ने सेंसस न करते हुए सर्वे कराया था, जिस पर पांच हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. उसके आंकड़े भी प्रकाशित नहीं किए गए. 2018 में राजनाथ जी ने भी इसे लेकर सकारात्मक बयान दिया था. हालांकि कोरोना संकट के कारण यह हो नहीं पाया.

प्रश्न : आप दक्षिण भारत के बड़े नेताओं में शुमार हैं. एक आरोप हमेशा विपक्ष लगाता है कि भाजपा उत्तर भारत की राजनीति दक्षिण भारत में ले जाना चाहती है. इस पर क्या कहेंगे?

उत्तर : दक्षिण भारत में भाजपा कमजोर नहीं है. हम आंध्र प्रदेश में गठबंधन सरकार में हैं. पुदुचेरी में हम हैं. कर्नाटक में भी हम सरकार बना चुके हैं. हम केरल और तमिलनाडु में भी आगे बढ़ रहे हैं. तेलंगाना में हमारे 8 सांसद जीते और 35 प्रतिशत वोट हमें मिले. हां, विपक्ष जरूर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है.