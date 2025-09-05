लखनऊ : आजकल हर हाथ में मोबाइल है और मोबाइल ही धोखाधड़ी की सबसे बड़ी वजह बन रहा है. साइबर जालसाज फर्जी मैसेज भेजकर और कॉल कर लोगों को ठग रहे हैं, लेकिन इन जालसाजों से कुछ तरीके अपनाकर आसानी से बचा जा सकता है. इसके लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं जो मोबाइल धारकों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं. उन्हें लुटने से बचा सकते हैं. इसके लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, इसे लेकर टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अपर महानिदेशक यूपी (ईस्ट) अरुण कुमार वर्मा ने गुरुवार को कई सुझाव दिए.



ऐसे कर सकते हैं जांच: अपर महानिदेशक ने बताया कि सबसे पहले कोई आपसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है तो उस नंबर की रिपोर्ट करें. अगर क्राइम नहीं हुआ तो संचार साथी हमारा पोर्टल और ऐप है उस पर रिपोर्ट करें. इसके बाद दूर संचार विभाग उस नंबर को ब्लॉक कर सके और इस पर कार्रवाई कर सके. इसके अलावा संचार साथी पोर्टल पर आपके नाम पर कितने सिम जारी हुए हैं इसकी जांच कर सकते हैं. मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा जिस आईडी पर मोबाइल नंबर काम कर रहा है जिसे आप जानते हैं, उसे छोड़कर आपकी आईडी पर कितने नंबर चल रहे हैं. ये जानकारी आ जाती है. अगर आप जिस नंबर को यूज नहीं कर रहे हैं तो उनको कटवा दीजिए. उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति देश भर में अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों के मैक्सिमम 9 सिम ही ले सकता है. इससे ज्यादा सिम लेने पर कार्रवाई के दायरे में आता है.

अरुण कुमार वर्मा, अपर महानिदेशक (टेलीकॉम डिपार्टमेंट) (Video Credit; ETV Bharat)



कुछ खास बातें

डिपार्टमेंट ने एक फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर लॉन्च किया है जिसमें कई संस्थानों से डाटा लेकर कंपाइल किया है. इसमें बैंक भी शामिल है.

हर मोबाइल नंबर पर एक रिस्क एसोसिएट करता है जिस पर मीडियम रिस्क, हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क है, पैसा ट्रांसफर करने में यह फ्लैश होता है.

आरबीआई ने दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि सारी वित्तीय संस्थाएं इसका पालन करें.

संचार साथी पोर्टल और ऐप पर ट्रस्टेड कम्युनिकेशन शुरू हुआ है.

इसके जरिए आप ईमेल, टोल फ्री नंबर और वेबसाइट की रियलिटी चेक कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पर आप किसी बैंक का नाम डालते हैं तो उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी.



वहीं अरुण कुमार ने बताया कि दूरसंचार अधिनियम 2023 में सजा का प्रावधान किया गया है, जुर्माने का प्रावधान है. कोई जाली दस्तावेज से अगर सिम लेता है तो उसे तीन साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर कोई टेंपर्ड आईएमईआई हैंडसेट इस्तेमाल करता है या फिर आईएमईआई टेंपर करता है तो दोनों ही मामलों में 50 लाख का जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान है. मोबाइल हैंडसेट लेते समय कई सावधानियां बरतनी चाहिए. सिम लेते समय भी कई सावधानियां बरतनी की जरूरत होती है.



इन बातों का रखें ध्यान

कोई भी सरकारी एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है.

कोई आपको डरा धमका रहा है तो सबसे पहले फोन काट दें.

अगर फोन नंबर आपके पास है तत्काल संचार साथी पोर्टल पर नंबर की रिपोर्ट करें.

उस नंबर से फोन रिसीव न करें, जिससे कार्रवाई की जा सके.

साइबर सेल के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं.





मैसेज के लॉस्ट के शब्द से करें पहचान: हाल ही में ट्राई ने एक गाइडलाइन इंप्लीमेंट कराई है जिसमें किसी भी मैसेज में लास्ट में -G लिखकर आए तो समझिए यह गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज है. -P लिखकर आए तो यह समझिए कि प्रमोशनल मैसेज है. -S लिखकर आए तो सर्विस मैसेज है. डैश के बाद जो लास्ट की डिजिट होती है उससे यह पता कर सकते हैं कि यह मैसेज किस पर्पज के लिए है.

जैसे, अगर आपसे कोई कहता है कि बिल तत्काल जमा करें नहीं तो बिजली का कनेक्शन कट जाएगा. इस तरह का मैसेज आता है तो अगर इसके आगे -G लगा है तो आप समझ जाइए ठीक है. -P लगा हो तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि यह गलत मैसेज है. इससे सावधान रहने की आवश्यकता है. लोग ठगी का शिकार न हों इसके लिए TRAI ने इस तरह की सुविधा भी शुरू की है.





यह भी पढ़ें : लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट कर रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अफसर से 1.29 करोड़ ठगे, CBI अफसर बनकर पिता-पुत्र को जाल में फंसाया