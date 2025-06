ETV Bharat / state

यूपी में ग्राम पंचायत स्तर पर चलाई जाएगी वित्तीय समावेशन योजना, 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक सभी जनपदों में चलेगा कैंपेन - FINANCIAL INCLUSION SCHEME IN UP

सीएम योगी आदित्यनाथ ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 27, 2025 at 4:37 PM IST 2 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी एक जुलाई से 30 सितंबर तक सभी ग्राम पंचायतों में अभियान संचालित किया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के निर्देश पर यह पहल की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) को आमजन तक पहुंचाया जाएगा. प्रदेश सरकार के मीडिया सेल की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिन पात्र नागरिकों को अब तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन्हें जोड़ते हुए शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करना है. इसके साथ ही निष्क्रिय जनधन खातों की KYC का फिर से सत्यापन, नए बैंक खाते खोलना, बीमा और पेंशन योजनाओं में नामांकन को प्राथमिकता दी जाएगी. विभिन्न योजना को आमजन तक पहुंचाया जाएगा. (Photo Credit- ETV Bharat)