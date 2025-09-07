ETV Bharat / state

बच्चा बेचने की घटना से वित्त मंत्री मर्माहत! भाजपा ने सरकार पर लगाया आरोप

पलामू में बच्चा बेचे जाने की घटना से वित्त मंत्री दुखी हैं. उन्होंने कहा कि किसी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं होनी चाहिए.

September 7, 2025

रांची: पलामू में गरीबी और बेबसी की वजह से एक मां द्वारा अपने बेटे को बेचने की घटना पर चिंता जताते हुए राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर रांची से पलामू के लिए रवाना हो गए. प्रस्थान करने से पहले उन्होंने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि जो खबर उन्होंने सुबह-सुबह पढ़ी है, वह हैरान और परेशान करने वाली है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थानीय प्रशासन को पूरे मामले की जांच कर जरुरी कदम उठाने को कहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि न सिर्फ पलामू बल्कि राज्य में किसी की भी आर्थिक मजबूती इतनी कम नहीं हो जानी चाहिए कि वह परिवार अपना बच्चा बेचने को मजबूर हो जाए.

क्या है पूरा मामला, क्यों बेचा गया नवजात को

जो खबरें आई हैं उसके अनुसार पलामू जिले के लेस्लीगंज के एक गांव में गरीबी और तंगी से जूझ रही एक दंपती ने अपने नवजात का सौदा कर दिया. पिंकी देवी के पहले से दो बेटे और दो बेटियां हैं. पिंकी देवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि गरीबी के कारण उन्होंने बच्चे को बेच दिया है.

मुख्यमंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश

आर्थिक तंगी की वजह से बेटे को 50 हजार में बेच देने की खबरें मीडिया में आने के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर स्थानीय प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी लेने और उचित कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद लेस्लीगंज थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लातेहार से बच्चे का रेस्क्यू किया है. लेस्लीगंज थाना की एक टीम पिंकी देवी को लेकर लातेहार गई थी, जिसके बाद नवजात का रेस्क्यू किया गया.

परिजनों से मिली आर्थिक सहायता

मिली जानकारी के अनुसार जिस दंपती ने 50 हजार रुपये में बच्चा खरीदा था, वह निसंतान है. शनिवार को पलामू की बाल कल्याण समिति, पिंकी देवी के घर गई और पूरे मामले की जानकारी ली. बाल कल्याण समिति ने भी जिला प्रशासन को कार्यवाही का निर्देश दिया था. जिसके बाद पलामू जिला प्रशासन पिंकी देवी के घर पहुंचा और पूरे हालात की जानकारी ली. लेस्लीगंज प्रखंड कार्यालय की तरफ से परिजनों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा दी गयी है.

वहीं दूसरी ओर गरीब दंपती द्वारा अपने बेटे को बेचने की इस घटना पर भाजपा ने झारखंड की सरकार को दोषी करार दिया है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि यह सरकार के कई विभागों के फेल्योर होने का परिणाम है.

अजय साह ने कहा कि पलामू की यह घटना बताती है कि एक ओर जहां स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है तो वहीं बच्चों के कल्याण के लिए बना बाल संरक्षण आयोग (CWC) और सारा ( State Adoption Resource Agency) सभी डिफेक्टेड हैं.

