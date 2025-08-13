रांची: राज्य में स्थित बैंकों की कार्यप्रणाली पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि जो बैंक योजनाओं की अनदेखी करेंगे, वहां सरकारी राशि जमा नहीं होगी. ईटीवी भारत से बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यहित में यह दिशा निर्देश बैंकों को दिया गया है.

वित्त मंत्री ने कहा- किसी बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है

उन्होंने कहा कि वित्त विभाग इस बात को अवश्य देखना चाहेगा कि जिस बैंक में हम हजारों करोड़ों रुपये सरकारी राशि रखते हैं, वैसे बैंक हमारे राज्य के सामाजिक प्रक्षेत्र में प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो ऐसे बैंक में हम सरकारी राशि क्यों रखेंगे. उन्होंने कहा कि चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या एमएसएमई, कृषि क्षेत्र, गृह ऋण, शिक्षा ऋण, इनमें किसी भी बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है.

मीडिया से बातचीत करते वित्त मंत्री (ETV BHARAT)

उन्होंने बैंकों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब आप सरकारी धनराशि खाते में डालते हैं और सोशल सेक्टर में उनकी देनदारी मानक के अनुरूप नहीं है तो हम उस पैसे को उस बैंक में क्यों रखेंगे. हम वैसे बैंकों में पैसा क्यों नहीं रखेंगे, जो सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए बैंकों द्वारा बनाई गई वार्षिक कार्य योजना के तहत काम करते हैं.

एक ज़िले की पुलिस लाइन में सीएसआर फंड से 200 पंखे लगाए गए हैं। इसी तरह, कुछ ज़िलों में इस मद की राशि से कपड़े वितरित किए गए. यहां तक कि 22,000 रुपये खर्च करके कृषि मजदूरों को खाने के पैकेट भी वितरित किए गए.

सीएसआर फंड का ना हो दुरुपयोग- वित्त मंत्री

सीएसआर फंड के हो रहे दुरुपयोग पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि समीक्षा के दौरान पिछले दिनों यह पाया गया कि एक ज़िले की पुलिस लाइन में सीएसआर फंड से 200 पंखे लगाए गए हैं। इसी तरह, कुछ ज़िलों में इस मद की राशि से कपड़े वितरित किए गए. यहां तक कि 22,000 रुपये खर्च करके कृषि मजदूरों को खाने के पैकेट बांट दिए गए. उन्होंने बैंकों से भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप महिलाओं के उत्थान के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, जल बचाने यानी वॉटर कंजर्वेशन के लिए आदि पर खर्च करने को कहा.

बैंक हर विधानसभा क्षेत्र के दो-दो गांव का लें गोद- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैंकों को सुझाव देते हुए कहा कि राज्य में 39 बैंक और 81 विधानसभा क्षेत्र हैं. यदि बैंक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के दो-दो गांव को गोद ले ले तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है. बैंक उन गांवों को गोद लेकर वहां का संपूर्ण विकास करें. महिलाओं के स्वास्थ्य से लेकर उनके पोषण, जल संरक्षण जैसे विषय पर काम हो तो बहुत ही अच्छा होगा.

