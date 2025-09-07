ETV Bharat / state

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किया नेत्रदान, अपने परिवारवालों से की भावुक अपील, जानें क्या है पूरा मामला

रांची: राजधानी रांची के संत जेवियर कॉलेज परिसर के सभागार के मंच से राज्य के वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राधाकृष्ण किशोर ने अपने परिजनों के नाम भावुक अपील की. उन्होंने कहा कि आज मैंने अपनी आंखें कश्यप मेमोरियल आई बैंक को दान कर दी हैं. ऐसे में जब वह इस दुनिया में न रहें और आई बैंक के लोग उनकी कॉर्निया लेने आएं तो उनको मेरी आंख के जरूरी हिस्सों को लेने से मत रोकना.

मंत्री ने राज्यवासियों से नेत्रदान की अपील की

नेत्रदान के प्रति जागरुकता लाने के लिए कश्यप मेमोरियल आई बैंक और आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब की ओर से आयोजित "ब्लाइंड फोल्डेड रन फॉर विजन" कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्यवासियों से नेत्रदान करने की अपील की.

कश्यप मेमोरियल आई बैंक की निदेशक डॉ. भारती कश्यप और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि “आप जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तब आपकी आंखों से कोई इस दुनिया को देखेगा, यह अहसास ही कितना सुखद है.” उन्होंने कहा कि नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की जब कॉर्निया ली जाती है तो बाहर से कुछ पता भी नहीं चलता, इसलिए यह बात मन से निकाल देनी चाहिए कि नेत्रदान में पूरी आंखें ही निकाल ली जाती हैं.

समाज के हर वर्ग को समान दृष्टि से देखने की जरूरत

वित्त मंत्री ने कहा कि वह कोई डॉक्टर या नेत्र विशेषज्ञ नहीं हैं जो आंखों की तकनीकी व्याख्या करें, लेकिन एक नेता, समाजसेवी और वर्तमान में राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते यह जरूर कहूंगा कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां सबको एक नजर या दृष्टि से देखी जाए. कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन ऊंचा है और कौन नीचा है यह देखने की जगह शासन और प्रशासन की सब पर एक समान नजर हो. उन्होंने कहा कि नेत्र दान के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद हमने संकल्प लिया कि अपने मन की दृष्टि को मजबूत रखूंगा और सभी समाज को एक नजर से देखूंगा.

अतिथियों के साथ कश्यप मेमोरियल आई बैंक की निदेशक डॉ. भारती कश्यप. (फोटो-ईटीवी भारत)

30 नेत्रदाता परिवार के सदस्यों को किया गया सम्मानित