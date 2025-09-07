वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किया नेत्रदान, अपने परिवारवालों से की भावुक अपील, जानें क्या है पूरा मामला
रांची में रन फॉर विजन कार्यक्रम में मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने राज्यवासियों से नेत्रदान करने की अपील की.
Published : September 7, 2025 at 2:40 PM IST
रांची: राजधानी रांची के संत जेवियर कॉलेज परिसर के सभागार के मंच से राज्य के वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राधाकृष्ण किशोर ने अपने परिजनों के नाम भावुक अपील की. उन्होंने कहा कि आज मैंने अपनी आंखें कश्यप मेमोरियल आई बैंक को दान कर दी हैं. ऐसे में जब वह इस दुनिया में न रहें और आई बैंक के लोग उनकी कॉर्निया लेने आएं तो उनको मेरी आंख के जरूरी हिस्सों को लेने से मत रोकना.
मंत्री ने राज्यवासियों से नेत्रदान की अपील की
नेत्रदान के प्रति जागरुकता लाने के लिए कश्यप मेमोरियल आई बैंक और आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब की ओर से आयोजित "ब्लाइंड फोल्डेड रन फॉर विजन" कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्यवासियों से नेत्रदान करने की अपील की.
उन्होंने कहा कि “आप जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तब आपकी आंखों से कोई इस दुनिया को देखेगा, यह अहसास ही कितना सुखद है.” उन्होंने कहा कि नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की जब कॉर्निया ली जाती है तो बाहर से कुछ पता भी नहीं चलता, इसलिए यह बात मन से निकाल देनी चाहिए कि नेत्रदान में पूरी आंखें ही निकाल ली जाती हैं.
समाज के हर वर्ग को समान दृष्टि से देखने की जरूरत
वित्त मंत्री ने कहा कि वह कोई डॉक्टर या नेत्र विशेषज्ञ नहीं हैं जो आंखों की तकनीकी व्याख्या करें, लेकिन एक नेता, समाजसेवी और वर्तमान में राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते यह जरूर कहूंगा कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां सबको एक नजर या दृष्टि से देखी जाए. कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन ऊंचा है और कौन नीचा है यह देखने की जगह शासन और प्रशासन की सब पर एक समान नजर हो. उन्होंने कहा कि नेत्र दान के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद हमने संकल्प लिया कि अपने मन की दृष्टि को मजबूत रखूंगा और सभी समाज को एक नजर से देखूंगा.
30 नेत्रदाता परिवार के सदस्यों को किया गया सम्मानित
प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं कश्यप मेमोरियल आई बैंक की निदेशक डॉ. भारती कश्यप ने बताया कि आज नेत्रदान करने वाले 30 लोगों के परिजनों को सम्मानित किया गया है. उन्होंने कहा कि अभी भी देश में नेत्रदान को लेकर जागरूकता की कमी है. एक आंकड़ा का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि हर साल देश में एक करोड़ लोगों की मौत होती है, लेकिन सिर्फ 50 हजार लोग नेत्रदान करते हैं. इसके चलते देश में 2.5 करोड़ कॉर्निया की जरूरत के अनुपात में महज 50 हजार कॉर्निया मिल पाती है. इस वजह से बड़ी आबादी दुनिया नहीं देख पा रही है.
नेत्रदान के प्रति किया जागरूक
उन्होंने बताया कि हमें नेत्रदान के प्रति जागरूक होने की जरूरत है और इस महादान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए. उन्होंने बताया कि यह गर्व की बात है कि आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब और कश्यप मेमोरियल आई बैंक के प्रयास से लगातार राज्य में नेत्रदान के लिए जागरुकता फैलाई जा रही है.
डॉ. भारती कश्यप ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा सहित कई लोगों ने उनके संस्थान के माध्यम से नेत्रदान की सहमति प्रदान कर लोगों को भी नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित किया है. आज के रन फॉर विजन के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया.
कार्यक्रम में ये भी थे मौजूद
आज के रन फॉर विजन कार्यक्रम में झासा के अध्यक्ष डॉ. बिमलेश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा, ईटीवी झारखंड के पूर्व संपादक राजेश तोमर, वरिष्ठ पत्रकार विजय पाठक सहित कई बुद्धिजीवियों ने भी भाग लिया एवं नेत्रदान की महत्ता पर प्रकाश डाला.
