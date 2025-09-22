GST की नई दर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली के व्यापारियों से की मुलाकात
देशभर में नया जीएसटी लागू होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली के लक्ष्मीनगर में व्यापारियों और ग्राहकों से मिलीं.
Published : September 22, 2025 at 8:55 PM IST
नई दिल्ली: जीएसटी की नई दरें आज सोमवार से लागू हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि नई दरों से आम जनता और कारोबारी को फायदा होगा. इन दरों के लागू होने से रोजमर्रा की वस्तुएं और खाने पीने की चीजें सस्ती होंगी गरीब मध्यम वर्ग युवा किसान और महिलाएं व्यापारी इसे सीधे लाभान्वित होंगे. इस फैसले के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर में व्यापारियों और ग्राहकों से मिलीं और जीएसटी पर बातचीत की. इस मौके पर वह केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे.
वित्त मंत्री ने व्यापारियों से कहा कि 'ग्राहकों को 'देवता' की तरह मानना चाहिए और इसी सोच के साथ ही यह नया जीएसटी सुधार किया गया है. निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन तब इसके सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी. क्योंकि 2019 में चुनाव और फिर कोरोना की वजह से ध्यान केंद्रित करना मुश्किल था. चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी पर काम करें. एक महीने में नया सुधार तैयार कर लिया गया और जीएसटी काउंसिल में पास किया गया. इस सुधार में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले 375 वस्तुओं के दाम कम किए गए. पहले जीएसटी की दरें 5 प्रतिशत, 12प्रतिशत, 18प्रतिशत और 28प्रतिशत थीं, जो अब केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रह गई हैं. ज्यादातर वस्तुएं अब 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब में हैं. इससे आम आदमी की जेब पर बड़ा असर पड़ा है क्योंकि अब ज्यादातर सामान सस्ता हो गया है.
जरूरत की चीजें सस्ती हुई
वित्त मंत्री ने व्यापारियों से कहा कि जीएसटी में कमी आने से कारोबार पर पड़ा टैक्स बोझ घटेगा जिससे पूंजी और नकदी प्रवाह बढ़ेगा. वहीं उपभोक्ताओं ने कहा कि दाम घटने से उनकी जेब पर सीधा असर पड़ा है और दैनिक जरूरत की चीजें सस्ती हुई हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि नए जीएसटी से आपको ज्यादा पैसा बचाने को मिलेगा. उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने 12 लाख तक की आय पर टैक्स भी पूरी तरह से माफ कर दिया है. निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए सबका साथ और सहयोग जरूरी है. इस सुधार से देश के हर नागरिक को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लाए गए जीएसटी सुधार का मकसद व्यापार और उपभोक्ता दोनों को लाभ देना है और इसी वजह से सरकार जनता के बीच जाकर उनकी सीधी प्रतिक्रिया ले रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जीएसटी सुधार से कारोबार का माहौल और बेहतर होगा और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.
वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा लाजपत नगर स्थित अमर कॉलोनी बाजार में व्यापारियों से और लोगों से मिले और उन्हें जीएसटी बचत उत्सव को लेकर जानकारी दी कि किस तरीके से जीएसटी से उन लोगों को राहत मिलेगी. इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा है कि आज शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर नई दिल्ली के लाजपत नगर स्थित अमर कॉलोनी बाजार में जीएसटी बचत उत्सव के अंतर्गत व्यापारियों और दुकानदारों से मुलाकात कर Next GenGST Reforms को लेकर चर्चा की और उन्हें शुभकामनाएं दी. टैक्स में मिली छूट से करोड़ों उपभोक्ताओं के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएंगे व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा.
