झांसी : जिले के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में मध्य प्रदेश के जतारा कस्बे का एक युवक रहस्यमय हालात में लापता हो गया. उसकी बाइक और बैग बांध किनारे मिले हैं. पुलिस गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, मध्य प्रदेश के जतारा वार्ड नंबर 4 निवासी शिवम उर्फ आनंद चतुर्वेदी शुक्रवार शाम सुबह घर से काम के लिए निकला था. परिजनों के मुताबिक, शाम 6 बजकर 55 मिनट पर उसकी आखिरी बार घरवालों से बात हुई थी. उसने जल्दी घर लौटने की बात कहकर फोन काट दिया था, लेकिन पूरी रात घर नहीं लौटा. तब परिजनों ने एमपी पुलिस को सूचना दी और मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाई तो शिवम की लोकेशन मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में मिली. रात में ही परिजन मऊरानीपुर कोतवाली पहुंचे और पुलिस से युवक की तलाश की गुहार लगाई.

मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी विद्या सागर सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह सूचना मिली कि ग्राम कुआगांव के पास कुरेचा बांध किनारे एक लावारिस बाइक खड़ी है. जांच में बाइक और बैग शिवम का निकला. उन्होंने बताया कि इसके बाद स्थानीय गोताखोरों और नाविकों की मदद से बांध में पूरे दिन तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन शिवम का कोई सुराग नहीं मिला.

उन्होंने बताया कि यूपी और एमपी पुलिस अलग-अलग युवक की तलाश कर रही हैं. मऊरानीपुर के एक पेट्रोल पंप से युवक में बाइक में पेट्रोल भरवाया था, जोकि सीसीटीवी में आया है. उसके आगे के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं. रविवार सुबह फिर बांध में तलाशी अभियान शुरू किया जाएगा.



