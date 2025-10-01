ETV Bharat / state

IIT कानपुर में छात्र ने की आत्महत्या; हाॅस्टल के कमरे से बदबू आने पर पता चला, पुलिस जांच में जुटी

कानपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित आईआईटी कानपुर के बीटेक के छात्र ने आत्महत्या कर ली. कमरे से बदबू आने के बाद घटना का पता चल सका. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजकर परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है.

समिति गठित कर जांच के दिये निर्देश : आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि धीरज की मौत का दुःख हम सभी को है. आईआईटी कानपुर प्रशासन धीरज के परिवार के साथ है. उन्होंने कहा कि वह फिलहाल बाहर हैं, लेकिन कार्यवाहक निदेशक को समिति गठित कर मामले की जांच के लिए कह दिया गया है.

दुर्गंध आने पर छात्रों ने पुलिस को दी सूचना : हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के बुचौली रोड के रहने वाले सतीश सैनी का बेटा धीरज (22) आईआईटी कानपुर के छात्रावास में रहकर बीटेक फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था. बुधवार दोपहर करीब तीन बजे दुर्गंध आने पर छात्रों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी.