IIT कानपुर में छात्र ने की आत्महत्या; हाॅस्टल के कमरे से बदबू आने पर पता चला, पुलिस जांच में जुटी

कार्यवाहक निदेशक को समिति गठित कर मामले की जांच के दिये गये निर्देश.

धीरज (फाइल फोटो)
धीरज (फाइल फोटो) (Photo credit: kanpur police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 8:42 PM IST

2 Min Read
कानपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित आईआईटी कानपुर के बीटेक के छात्र ने आत्महत्या कर ली. कमरे से बदबू आने के बाद घटना का पता चल सका. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजकर परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है.

समिति गठित कर जांच के दिये निर्देश : आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि धीरज की मौत का दुःख हम सभी को है. आईआईटी कानपुर प्रशासन धीरज के परिवार के साथ है. उन्होंने कहा कि वह फिलहाल बाहर हैं, लेकिन कार्यवाहक निदेशक को समिति गठित कर मामले की जांच के लिए कह दिया गया है.

दुर्गंध आने पर छात्रों ने पुलिस को दी सूचना : हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के बुचौली रोड के रहने वाले सतीश सैनी का बेटा धीरज (22) आईआईटी कानपुर के छात्रावास में रहकर बीटेक फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था. बुधवार दोपहर करीब तीन बजे दुर्गंध आने पर छात्रों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी.

कमरे का ताला तोड़कर शव निकाला : मौके पर पहुंची पुलिस ने बंद कमरे का ताला तोड़ा तो छात्र का शव मिला. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को घटना की जानकारी देकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक क्लास की छुट्टियां चल रही थीं, इसी वजह से किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. दुर्गंध आने के बाद ही घटना की जानकारी हो सकी.

कल्याणपुर इंस्पेक्टर अजय मिश्रा ने बताया कि परिजनों को घटना की जानकारी देकर छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजन गुरुवार तक आईआईटी पहुंचेंगे.

