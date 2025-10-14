ETV Bharat / state

परीक्षा में नकल करते पकड़ी गई BDS छात्रा, किया आत्महत्या का प्रयास

कोटा में बीडीएस की छात्रा ने परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने के बाद जान देने की कोशिश की.

छात्रा ने की आत्महत्या की कोशिश
छात्रा ने की आत्महत्या की कोशिश (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 9:48 AM IST

2 Min Read
कोटा : रानपुर थाने में एक निजी डेंटल कॉलेज के हॉस्टल में रह रही छात्रा ने आत्महत्या करने का प्रयास किया. छात्रा परीक्षा में नकल करते पकड़ी गई थी और इसी के चलते वो तनाव में आ गई. इसके बाद उसने यह कदम उठाया. छात्रा की दो अन्य साथियों ने उसे देख लिया और उसे बचा लिया. इसके बाद हॉस्टल के स्टाफ को सूचना दी और उसे अस्पताल लेकर गए.

रानपुर थाना अधिकारी रामविलास मीणा ने बताया कि 23 वर्षीय छात्रा गुजरात के वापी की मूल निवासी है. वह कोटा के रानपुर थाना इलाके में निजी कॉलेज से बीडीएस की पढ़ाई कर रही है और कॉलेज के हॉस्टल में ही रहती है. उसके फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे हैं. उसका परीक्षा केंद्र नयापुरा नर्सिंग कॉलेज में आया था, जहां पर वह परीक्षा देने गई, लेकिन पैर पर कुछ लिखकर लेकर गई थी. वहां पर ड्यूटी दे रहे इनविजिलेटर ने परीक्षा देते समय देख लिया. इसके बाद नकल का नोट डालने और यूनिवर्सिटी को शिकायत के लिए कहा है. इस दौरान काफी देर तक वह परीक्षा भी नहीं दे पाई.

इसी के चलते युवती तनाव में आ गई. उसने हॉस्टल पर जाकर बड़ा कदम उठाने का प्रयास किया. अस्पताल में भर्ती होने पर पुलिस को सूचना मिली थी. युवती अब ठीक है. उसके परिजनों को भी कोटा बुला लिया है. मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है. कॉलेज के निदेशक विजय दासवानी का कहना है कि छात्रा की तबीयत अब ठीक है. नकल का नोट डालने से वह तनाव में आ गई थी. छात्रा के परिजन भी आ गए हैं और वह अब नॉर्मल हो गई है.

