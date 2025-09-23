आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 के साक्षात्कार का अंतिम दौर 24 सितंबर से, परिणाम अक्टूबर में आने की संभावना
आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम अक्टूबर 2025 तक आने की उम्मीद है. इन दिनों साक्षात्कार का अंतिम दौर चल रहा है.
Published : September 23, 2025 at 8:16 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित आरएएस भर्ती परीक्षा-2023 के साक्षात्कार का अंतिम चरण 24 सितंबर से 14 अक्टूबर, 2025 तक चलेगा. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. माना जा रहा है कि अंतिम परिणाम अक्टूबर में ही घोषित किया जा सकता है.
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 972 पदों पर भर्ती की जानी है. इनमें राज्य सेवा के 491 और अधीनस्थ सेवा के 481 पद है. आरएएस प्री परीक्षा 1 अक्टूबर, 2023 को हुई थी, जिसमें 4,57,927 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था. बीस अक्टूबर 2023 को परिणाम जारी किया गया था. आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा 20-21 जुलाई, 2024 को आयोजित की गई, जिसके परिणामस्वरूप 2,168 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना गया. साक्षात्कार का प्रथम चरण 21 अप्रैल, 2025 से शुरू हुआ था. साथ ही, आरएएस भर्ती परीक्षा-2024 के परिणाम का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं. इस भर्ती के लिए कुल 733 पद हैं.
आरएएस परीक्षा 2023 एक नजर:
- कुल 972 पदों के लिए निकली भर्ती: राज्य सेवा के 491 और अधीनस्थ सेवा के 481 पद.
- 1 अक्टूबर 2023 को प्री परीक्षा का हुआ था आयोजन.
- 4 लाख 57 हजार 927 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा.
- 19 हजार 355 अभ्यर्थी हुए थे सफल घोषित.
- 20 और 21 जुलाई 2024 को मुख्य परीक्षा का आयोजन
- 2 जनवरी 2025 को परिणाम घोषित.
- 2 हजार 168 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल घोषित.
- 21 अप्रैल 2025 से शुरू हुए आरएएस साक्षात्कार.
- 24 सितंबर से 14 अक्टूबर 2025 तक है अंतिम चरण.