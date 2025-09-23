ETV Bharat / state

आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 के साक्षात्कार का अंतिम दौर 24 सितंबर से, परिणाम अक्टूबर में आने की संभावना

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित आरएएस भर्ती परीक्षा-2023 के साक्षात्कार का अंतिम चरण 24 सितंबर से 14 अक्टूबर, 2025 तक चलेगा. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. माना जा रहा है कि अंतिम परिणाम अक्टूबर में ही घोषित किया जा सकता है.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 972 पदों पर भर्ती की जानी है. इनमें राज्य सेवा के 491 और अधीनस्थ सेवा के 481 पद है. आरएएस प्री परीक्षा 1 अक्टूबर, 2023 को हुई थी, जिसमें 4,57,927 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था. बीस अक्टूबर 2023 को परिणाम जारी किया गया था. आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा 20-21 जुलाई, 2024 को आयोजित की गई, जिसके परिणामस्वरूप 2,168 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना गया. साक्षात्कार का प्रथम चरण 21 अप्रैल, 2025 से शुरू हुआ था. साथ ही, आरएएस भर्ती परीक्षा-2024 के परिणाम का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं. इस भर्ती के लिए कुल 733 पद हैं.