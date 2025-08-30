लखनऊ : राजधानी में भी वाहनों की फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) की फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) जारी हो गई है. परिवहन विभाग ने इसके साथ तीन और एटीएस को आरसी जारी की है जिसमें आगरा, कानपुर नगर और मिर्जापुर शामिल हैं. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अब तक 14 एटीएस को आरसी जारी हो चुकी है. एटीएस का संचालन होने से गाड़ियों की फिटनेस पूरी तरह से निजी हाथों में चली जाएगी.

लखनऊ में एकेआरएस एटीएस प्राइवेट लिमिटेड को आरसी जारी की गई है. हालांकि लखनऊ में इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर संचालित है. यह भी प्राइवेट हाथों में ही है, लेकिन मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी परिवहन विभाग के अधिकारियों की होती है. आगरा में शार्प इन इंडिया, कानपुर नगर में एयर सेल्स कॉरपोरेशन और मिर्जापुर में ममता हाइजीन प्रोडक्ट्स को आरसी जारी की गई है.

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बीएन सिंह ने बताया कि एक जिले में अधिकतम तीन एटीएस खोले जा सकते हैं. इन नई स्वीकृतियों के साथ प्रदेश में अब लखनऊ के साथ फिरोजाबाद, बिजनौर, झांसी, मुरादाबाद में दो, कानपुर देहात, वाराणसी, बरेली, फतेहपुर, रामपुर, आगरा, कानपुर नगर और मिर्जापुर में कुल 14 एटीएस हो गए हैं. परिवहन आयुक्त ने बताया कि पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर आवेदनों को प्राथमिकता दी जा रही है. नियम के अनुसार एक आवेदक को एक जिले में एक एटीएस और पूरे प्रदेश में अधिकतम तीन एटीएस के संचालन की अनुमति दी जा सकती है.

एटीएस के लिए कम से कम दो एकड़ की जमीन अनिवार्य है. इस दो एकड़ में गाड़ियों की फिटनेस जांच के लिए दो लेन बनाने होंगे. एक अतिरिक्त लेन बनने के लिए आधा एकड़ और जरूरत पड़ेगी. आवेदन के लिए ₹50000 ऑनलाइन फीस पड़ेगी. इसके अलावा पांच लाख की बैंक गारंटी और जमीन की वैधता के दस्तावेज़ होने चाहिए. श्रम विभाग, अग्निशमन विभाग और कंपनी के एफिडेविट और डिक्लेरेशन अनिवार्य हैं.

परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने बताया कि एटीएस संचालित करने के लिए प्री कमीशनिंग ऑडिट सफलतापूर्वक करना होगा. इसके अलावा सीसीटीवी और डाटा लॉग्ड परीक्षण भी कराना होगा. एएफएमएस, वाहन, ई चालान की ऑनलाइन प्रणालियों से इंटीग्रेट होना होगा. सत्यापन के बाद ही आरसी जारी हो सकेगी.

परिवहन आयुक्त ने बताया कि एटीएस के जरिए वहां की फिटनेस पूरी तरह स्वचालित होगी. इसे मानवीय त्रुटि की संभावना कम हो जाएंगी, साथ ही पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी. सड़क सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है.

