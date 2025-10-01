ETV Bharat / state

रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन की तैयारियां अंतिम चरण में, विशालकाय पुतले बने आकर्षण का केंद्र

रांची: राजधानी रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान विजयादशमी के अवसर पर एक बार फिर भव्य रावण दहन का साक्षी बनने जा रहा है. दशकों से चली आ रही इस परंपरा को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है. आयोजन समिति ने तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दे दिया है. मैदान में लगातार मंच, सुरक्षा, लाइटिंग और झांकियों की सजावट का कार्य जारी है.

विशालकाय पुतले आकर्षण का केंद्र

इस बार भी मैदान में रावण, कुंभकरण और मेघनाद के विशाल पुतले तैयार किए गए हैं. रावण का पुतला 70 फीट, कुंभकरण का 65 फीट और मेघनाद का 60 फीट ऊंचा होगा. इन पुतलों को देखने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचेंगे. आयोजनकर्ताओं का कहना है कि इस वर्ष विशेष आकर्षण के रूप में अत्याधुनिक तकनीक से आतिशबाजी और विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जो दर्शकों के लिए रोमांचक अनुभव होगा.

जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्या (Etv Bharat)

कलाकार और झांकियां बनाएंगी माहौल

पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आमंत्रित कलाकारों की टीम पारंपरिक नृत्य-नाट्य प्रस्तुतियां देंगी. वहीं, कोलकाता और मुंबई की पायरो फायर वर्क्स टीम शानदार आतिशबाजी का प्रदर्शन करेगी. रावण दहन के मौके पर सजाई गई झांकियां भी आकर्षण का बड़ा केंद्र होंगी. ये झांकियां रामायण की विभिन्न झलकियों को दर्शाएंगी, जिन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ने की संभावना है.

विशेष अतिथि और सुरक्षा प्रबंधन

इस आयोजन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्थानीय विधायक सी.पी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. आयोजन समिति ने बताया कि पूरे मैदान और आसपास के इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. साथ ही, कई गनमैन और प्रशासनिक अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगे.