रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन की तैयारियां अंतिम चरण में, विशालकाय पुतले बने आकर्षण का केंद्र

रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन की अंतिम तैयारियों में आयोजन समिति जुटी हुई है.

Ravana Dahan at Morabadi ground in Ranchi
मोरहाबादी में रावण दहन की तैयारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2025 at 2:49 PM IST

3 Min Read
रांची: राजधानी रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान विजयादशमी के अवसर पर एक बार फिर भव्य रावण दहन का साक्षी बनने जा रहा है. दशकों से चली आ रही इस परंपरा को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है. आयोजन समिति ने तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दे दिया है. मैदान में लगातार मंच, सुरक्षा, लाइटिंग और झांकियों की सजावट का कार्य जारी है.

विशालकाय पुतले आकर्षण का केंद्र

इस बार भी मैदान में रावण, कुंभकरण और मेघनाद के विशाल पुतले तैयार किए गए हैं. रावण का पुतला 70 फीट, कुंभकरण का 65 फीट और मेघनाद का 60 फीट ऊंचा होगा. इन पुतलों को देखने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचेंगे. आयोजनकर्ताओं का कहना है कि इस वर्ष विशेष आकर्षण के रूप में अत्याधुनिक तकनीक से आतिशबाजी और विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जो दर्शकों के लिए रोमांचक अनुभव होगा.

जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्या (Etv Bharat)

कलाकार और झांकियां बनाएंगी माहौल

पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आमंत्रित कलाकारों की टीम पारंपरिक नृत्य-नाट्य प्रस्तुतियां देंगी. वहीं, कोलकाता और मुंबई की पायरो फायर वर्क्स टीम शानदार आतिशबाजी का प्रदर्शन करेगी. रावण दहन के मौके पर सजाई गई झांकियां भी आकर्षण का बड़ा केंद्र होंगी. ये झांकियां रामायण की विभिन्न झलकियों को दर्शाएंगी, जिन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ने की संभावना है.

विशेष अतिथि और सुरक्षा प्रबंधन

इस आयोजन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्थानीय विधायक सी.पी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. आयोजन समिति ने बताया कि पूरे मैदान और आसपास के इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. साथ ही, कई गनमैन और प्रशासनिक अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगे.

लोगों में उत्साह और परंपरा का रंग

मोरहाबादी के अलावा शहर के अन्य इलाकों में भी रावण दहन का आयोजन होगा, लेकिन मोरहाबादी का आयोजन सबसे भव्य माना जाता है. यहां एक साथ हजारों लोग जुटते हैं. आयोजकों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी पूरे समर्पण और उत्साह से तैयारियां की गई हैं ताकि लोग सुरक्षित और आनंदपूर्ण तरीके से इस धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व का आनंद उठा सकें.

धार्मिक आस्था और सामाजिक संदेश

रावण दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. यही वजह है कि लोग परिवार सहित इस आयोजन को देखने आते हैं. आतिशबाजी, झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बच्चों और युवाओं के लिए खास आकर्षण का विषय होंगी. आयोजन समिति का मानना है कि इस पर्व के जरिए समाज को बुराइयों से दूर रहने और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश मिलता है.

इस प्रकार, रांची का मोरहाबादी मैदान एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहां का रावण दहन शहरवासियों और बाहर से आने वाले लोगों के लिए अविस्मरणीय यादगार साबित होगा. तैयारियों का जायजा संवाददाता चंदन भट्टाचार्य ने लिया.

