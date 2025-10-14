ETV Bharat / state

अनुबंध सेवा के लाभ से जुड़ा मामला, एक्ट की वैधता पर अब 29 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई

अनुबंध पर नियुक्त हजारों कर्मचारियों ने सरकार द्वारा लाए गए एक्ट को चुनौती दी है. एक्ट की वैधता पर 29 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई.

Hearing on Contract employees HIMACHAL PRADESH HIGH COURT
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 7:14 AM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में कर्मचारियों को अनुबंध सेवाओं के लाभ न देने की मंशा से लाए एक्ट की वैधता पर अब 29 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई होगी. मामले के अनुसार आरम्भ में अनुबंध पर नियुक्त हुए हजारों कर्मचारियों ने सरकार की तरफ से लाए गए एक्ट को चुनौती दी है. कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने 2003 के बाद उन्हें अनुबंध पर नियुक्त किया गया था. इसके बाद सत्ता में आई सरकारों ने समय समय पर उन्हें नियमित किया. जब कर्मियों की अनुबंध सेवा अवधि को नियमित सेवा के साथ नहीं जोड़ा गया और वित्तीय लाभ नहीं दिए गए तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

सुप्रीम कोर्ट तक में केस जीतने के बाद उन्हें दिए गए वित्तीय लाभ वापस लेने के लिए सरकार ने एक असंवैधानिक अधिनियम लाया. कर्मचारियों का कहना है कि, "बेशक सरकार के पास अधिनियम लाने की शक्तियां हैं, परंतु उनके पास भी ऐसे एक्ट के विरोध करने का अधिकार है. सरकार ने अधिनियम लाकर न केवल उनके वित्तीय लाभ छीनने की कोशिश की बल्कि संविधान को बदलने का प्रयास भी किया है. ऐसा करना सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता." कर्मचारियों की ओर से दलील दी गई है कि सरकार न्यायिक पालिका पर अतिक्रमण कर रही है क्योंकि अदालत के निर्णयों को केवल अदालती निर्णयों से ही बदला या पलटा जा सकता है. सरकार अधिनियम लाकर अदालत के निर्णय में रह गई किसी त्रुटि को दूर करने की शक्ति रखती है.

राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्त अधिनियम, 2024 (एक्ट) लाई है. इस एक्ट की आड़ में हाईकोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है. मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रमेश वर्मा की खंडपीठ के समक्ष चल रही है.

कुछ प्रार्थियों का कहना था कि वे 2008 में अनुबंध आधार पर नियुक्त हुए थे. नियमों के तहत उन्हें नियमित नियुक्ति दी जानी चाहिए थी. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर उन्हें शुरुआत से ही नियमित मानते हुए इससे उपजे लाभ प्रदान करने की मांग को लेकर याचिका दायर की. इस पर विभाग ने उन्हें शुरुआत से ही नियमित माना और 18 जून 2024 को इस बाबत आदेश जारी किए. अब 17 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्त अधिनियम, 2024 की आड़ में उनको दिए गए लाभ को वापस लेने के आदेश जारी कर दिए. अब मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी.

TAGGED:

CONTRACT EMPLOYEES IN HIMACHAL
CONTRACT SERVICE BENEFITS ACT
HIMACHAL PRADESH HIGH COURT
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
HEARING ON CONTRACT EMPLOYEES

