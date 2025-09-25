ETV Bharat / state

'मेरा सौभाग्य है कि बाबा महाकाल ने यहां बुलाया', श्री महाकालेश्वर की शरण में पहुंचे संजू बाबा

Published : September 25, 2025 at 1:39 PM IST

संजय दत्त और इंद्रपुरी महाराज दोनों ने ही केसरिया रंग के कपड़े पहने हुए थे. संजय दत्त ने कहा कि मैंने आज प्रत्यक्ष रूप से एक अद्भुत शक्ति को महसूस किया. वहीं इंद्रपुरी महाराज ने कहा की भस्म आरती दर्शन लाभ से ही सारे कष्ट और पाप मिट जाते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि व्यास पीठ पर बैठे हर कथावाचक को शब्दों में मर्यादा रखनी चाहिए.

उज्जैन: गुरुवार सुबह भस्म आरती दर्शन का लाभ लेने जाने-माने बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त एवं प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रपुरी महाराज उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे. दोनों ही आम भक्तों के बीच बैठे दिखाई दिए. दोनों नंदी हॉल में शिव साधना में लीन नजर आए.

संजय दत्त ने कहा - सालों से आने की कोशिश कर रहा था...

संजय दत्त ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा "मेरा सौभाग्य है कि बाबा महाकाल ने मुझे यहां पर बुलाया. सालों से आने की कोशिश कर रहा था. मैंने आज प्रत्यक्ष रूप से शक्ति का अनुभव किया है. बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमेशा बना रहे." वहीं इंद्रपुरी महाराज ने मीडिया से कहा "उज्जैन में कथा कर रहा हूं. बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने का सौभाग्य मिला है. व्यास पीठ पर बैठने वाले सभी कथावाचक अपनी वाणी पर संयम रखें क्योंकि आपको सुनने आपसे सीखने पूरी दुनिया आती है."

करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र है विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम

विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र है. हर रोज बड़ी संख्या में दर्शनार्थी बाबा के दर्शन लाभ लेने उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचते हैं. 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है. आमजन के साथ-साथ बड़ी संख्या में प्रसिद्ध कलाकार, खिलाड़ी, VVIP और नामचीन शख्सियतें भी आमजन के बीच शामिल होकर दर्शन लाभ लेते हैं.