ETV Bharat / state

'मेरा सौभाग्य है कि बाबा महाकाल ने यहां बुलाया', श्री महाकालेश्वर की शरण में पहुंचे संजू बाबा

फिल्म एक्टर संजय दत्त और प्रसिद्ध कथा वाचक इंद्रपूरी महाराज ने किए महाकाल के दर्शन. कहा- खुशकिस्मत हैं कि बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने का सौभाग्य मिला है.

SANJAY DUTT MAHAKALESHWAR TEMPLE
महाकाल की शरण में पहुंचे एक्टर संजय दत्त एवं प्रसिद्ध कथा वाचक इंद्रपुरी महाराज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 1:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: गुरुवार सुबह भस्म आरती दर्शन का लाभ लेने जाने-माने बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त एवं प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रपुरी महाराज उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे. दोनों ही आम भक्तों के बीच बैठे दिखाई दिए. दोनों नंदी हॉल में शिव साधना में लीन नजर आए.

संजय दत्त और इंद्रपुरी महाराज दोनों ने ही केसरिया रंग के कपड़े पहने हुए थे. संजय दत्त ने कहा कि मैंने आज प्रत्यक्ष रूप से एक अद्भुत शक्ति को महसूस किया. वहीं इंद्रपुरी महाराज ने कहा की भस्म आरती दर्शन लाभ से ही सारे कष्ट और पाप मिट जाते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि व्यास पीठ पर बैठे हर कथावाचक को शब्दों में मर्यादा रखनी चाहिए.

महाकाल की शरण में पहुंचे संजय दत्त व इंद्रपुरी महाराज (ETV Bharat)

संजय दत्त ने कहा - सालों से आने की कोशिश कर रहा था...

संजय दत्त ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा "मेरा सौभाग्य है कि बाबा महाकाल ने मुझे यहां पर बुलाया. सालों से आने की कोशिश कर रहा था. मैंने आज प्रत्यक्ष रूप से शक्ति का अनुभव किया है. बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमेशा बना रहे." वहीं इंद्रपुरी महाराज ने मीडिया से कहा "उज्जैन में कथा कर रहा हूं. बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने का सौभाग्य मिला है. व्यास पीठ पर बैठने वाले सभी कथावाचक अपनी वाणी पर संयम रखें क्योंकि आपको सुनने आपसे सीखने पूरी दुनिया आती है."

UJJAIN Mahakaleshwar Temple
महाकाल भस्म आरती दर्शन में शामिल हुए कथा वाचक इंद्रपुरी महाराज (ETV Bharat)
UJJAIN Mahakaleshwar Temple
कथा वाचक इंद्रपूरी महाराज ने किए महाकाल के दर्शन (ETV Bharat)
UJJAIN Mahakaleshwar Temple
महाकाल भस्म आरती दर्शन में शामिल हुए एक्टर संजय दत्त (ETV Bharat)
UJJAIN Mahakaleshwar Temple
महाकाल भस्म आरती दर्शन (ETV Bharat)

करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र है विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम

विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र है. हर रोज बड़ी संख्या में दर्शनार्थी बाबा के दर्शन लाभ लेने उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचते हैं. 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है. आमजन के साथ-साथ बड़ी संख्या में प्रसिद्ध कलाकार, खिलाड़ी, VVIP और नामचीन शख्सियतें भी आमजन के बीच शामिल होकर दर्शन लाभ लेते हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

UJJAIN MAHAKALESHWAR TEMPLEINDRAPURI MAHARAJ UJJAINACTOR SANJAY DUTT IN MAHAKALUJJAIN NEWSSANJAY DUTT MAHAKALESHWAR TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जबलपुर: दुर्गा पंडाल की सजावट में लगे खंभे में उतरा करंट, चपेट में आकर दो मासूमों की गई जान

हाथ की कटी उंगली की वजह से पकड़ा गया हत्या का आरोपी, 70 लोगों से पूछताछ के बाद खुला राज

मां दुर्गा के 9 रूपों में सजी बुजुर्ग महिलाएं, गेटअप देख खुशी से खिल उठे चेहरे

आसमां से निहारिये मैहर का मां शारदा धाम मंदिर, नवरात्रि में ड्रोन और CCTV से क्राउड मैनेजमेंट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.