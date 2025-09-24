ETV Bharat / state

दिल्ली के IP यूनिवर्सिटी में 'फिल्म मेकिंग स्कूल' का उद्घाटन; महेश भट्ट और अनु मलिक रहे विशेष अतिथि

आईपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महेश वर्मा ने कहा- फिल्म मेकिंग की पढ़ाई से हजारों छात्रों को अकादमिक प्रशिक्षण मिलेगा.

दिल्ली के आईपी विश्वविद्यालय में 'फिल्म स्कूल' का उद्घाटन
दिल्ली के आईपी विश्वविद्यालय में 'फिल्म स्कूल' का उद्घाटन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 24, 2025 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (IP University) के ईस्ट दिल्ली कैंपस में स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग का शुभारंभ किया गया है. इस मौके पर मशहूर फ़िल्म निर्माता महेश भट्ट, संगीतकार अनु मलिक और फिल्म 'तू मेरी पूरी कहानी' की टीम कलाकार अरहन पटेल, अभिषेक दोहन और डायरेक्टर सुहृता दास मौजूद रहे.

फ़िल्म निर्माता महेश भट्ट ने इस विशेष मौके पर कहा, ''हम स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग से जुड़ने आए हैं. यह दिल्ली को इवेंट-फ्रेंडली शहर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. यह एंटरटेनमेंट का दौर है और जो भी इसे बढ़ावा देगा, वही समय की जरूरत पूरी करेगा.''

दिल्ली के आईपी विश्वविद्यालय में फिल्म स्कूल का उद्घाटन (ETV Bharat)

आईपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महेश वर्मा ने कहा कि इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय लंबे समय से छात्रों को विविध क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है. अब फिल्म मेकिंग की पढ़ाई से हजारों छात्रों को न केवल अकादमिक प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचने का भी मौका मिलेगा.

वाइस चांसलर महेश वर्मा ने कहा, “उत्तर भारत में फिल्म मेकिंग को लेकर उच्चस्तरीय संस्थान बेहद कम हैं. इस नए स्कूल की शुरुआत से यहां के युवाओं को बड़े अवसर मिलेंगे और उनकी शुरुआती ट्रेनिंग यहीं से होगी.” बता दें कि फिल्म स्कूल के शुभारंभ के दौरान छात्रों में उत्साह देखने लायक था. कई छात्रों ने इसे अपने करियर के सपनों को उड़ान देने वाला मंच बताया.

इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में शुभारंभ हुआ फिल्म स्कूल, महेश भट्ट और अनु मलिक रहे खास मेहमान
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में शुभारंभ हुआ फिल्म स्कूल, महेश भट्ट और अनु मलिक रहे खास मेहमान (ETV Bharat)

आईपी यूनिवर्सिटी प्रबंधन का मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने की चाहत रखने वाले छात्रों को अब दिल्ली से बाहर बड़े शहरों में जाने की मजबूरी नहीं होगी. इस पहल को दिल्ली में शिक्षा और मनोरंजन के संगम की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यहां से निकले विद्यार्थी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाएंगे.

ये भी पढ़ें:

  1. आईपी आधारित कैमरा क्या है, जो रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की करेंगे सुरक्षा, जानें इसकी विशेषताएं
  2. IP यूनिवर्सिटी में खुलेगा इंडियन नॉलेज सिस्टम का सेंटर, इन उद्देश्यों की करेगा पूर्ति

For All Latest Updates

TAGGED:

स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंगFILM SCHOOL INAUGURATED IN DELHIIP विश्वविद्यालय फिल्म स्कूलFILM SCHOOL IP UNIVERSITYIP UNIVERSITY FILM SCHOOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, हमले को लेकर की इजराइल की निंदा

जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

एशिया कप 2025 सुपर 4: पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.