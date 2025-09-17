ETV Bharat / state

अंधविश्वास पर चोट करने आ रही है फिल्म 'बिसाही', जानें झारखंड के लिए क्यों है प्रासंगिक

रांचीः डायन-बिसाही के नाम पर गरीब, बेसहारा और विधवा महिलाओं पर जुल्म की खबरें अक्सर सभ्य समाज को झकझोरती रहतीं हैं. गांव में किसी बच्चे के बीमार होने, किसी मवेशी के मर जाने, अच्छी फसल नहीं होने, किसी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर अक्सर गांव के दबंग किसी अबला के माथे डायन-बिसाही का कलंक मढ़कर कभी बाल काट देते हैं, कभी निर्वस्त्र कर गांव में घुमाते हैं तो कभी जुर्माना लगाते हैं. यहां तक कि कई बार तो धारदार हथियार से काट देते हैं या जिंदा जला देते हैं. ग्रामीणों को बेवकूफ बनाकर भड़काने में ओझा गुणी का सहारा लिया जाता है. झारखंड इस अभिशाप का दंश आज भी झेल रहा है. इस अंधविश्वास पर चोट करने के लिए 25 सितंबर को रुपहले पर्दे पर एक फिल्म आ रही है, जिसका नाम है 'बिसाही'.

डायन-बिसाही का दंश झेलने और अपनी जैसी प्रताड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाने की वजह से सुर्खियों में आने और पद्मश्री सम्मान पाने वाली सरायकेला खरसांवा की छुटनी देवी भी इस फिल्म के निर्माण में प्रेरणा बनी हैं.

अंधविश्वास पर बनी है फिल्म बिसाही का ट्रेलर (Etv Bharat)

झारखंड में भी हुई है फिल्म की शूटिंग

फिल्म का निर्देशन पड़ोसी राज्य बिहार के अभिनव ठाकुर ने किया है. थीम है 'जितना ज्यादा अंधविश्वास, उतना ज्यादा डर. डायन नहीं, अंधविश्वास मारता है'. शूटिंग राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर मौजूद कोठी गांव के अलावा अहमदाबाद शहर, मुंबई और झारखंड के दुमका में हुई है. पूरी कहानी आत्मापुर गांव में रची गई है.

शहर की एक ब्लॉगर की इस गांव में एंट्री और गुजरते वक्त के साथ अंधविश्वास के नाम पर जुल्म का चैप्टर खुलता है. कैसे डायन बताकर एक महिला को उसकी नन्ही बच्ची के सामने जिंदा जला दिया जाता है. कैसे पुलिस के आने पर सभी गांव वाले अपने सिर इल्जाम लेने को आमादा हो जाते हैं. फिल्म में बताया गया है कि जमीन, संपत्ति या आपसी दुश्मनी के चलते डायन-बिसाही की साजिश रची जाती है.

निर्देशक अभिनव ठाकुर का दृष्टिकोण

अभिनव ठाकुर ने ईटीवी भारत के साथ फोन पर हुई बातचीत में बिहार से मुंबई और फिल्मी दुनिया की ओर रुझान पर विस्तार से बातचीत की. वह अनुराग कश्यप और इम्तियाज अली को अपना गुरु मानते हैं. उन्होंने कहा कि 'बिसाही' केवल सिनेमा नहीं, बल्कि समाज की चेतना को जगाने का प्रयास है. 'डायन प्रथा ने न जाने कितनी औरतों की जिंदगी छीनी है. हमने बिसाही को सिर्फ एक फिल्म के रूप में नहीं, बल्कि उन महिलाओं की आवाज के रूप में बनाया है जो सदियों से अन्याय झेल रही हैं. हमें उम्मीद है कि यह फिल्म दर्शकों को सोचने और समाज को बदलने के लिए प्रेरित करेगी'.

'द लिपस्टिक बॉय' ने अभिनव को दिलाई पहचान

अभिनव ठाकुर ने लौंडा नाच के एक मशहूर कलाकार कुमार उदय सिंह के जीवन संघर्ष पर केंद्रित "द लिपस्टिक बॉय" बनाई. उनके काम को पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, रेणुका शाहणे और वीरेंद्र सहवाग सहित उद्योग के प्रतिष्ठित लोगों से प्रशंसा मिली है. अभिनव बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं. दसवीं की पढ़ाई के बाद उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए मुंबई का रुख किया. यहां नाना-नानी ने उनकी पढ़ाई-लिखाई का जिम्मा उठाया. पैतृक घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते मुंबई में बसना पड़ा.