अंधविश्वास पर चोट करने आ रही है फिल्म 'बिसाही', जानें झारखंड के लिए क्यों है प्रासंगिक

अंधविश्वास में डायन-बिसाही के नाम पर महिलाओं पर जुल्म होता रहता है. सवाल यह है कि क्या 21वीं सदी में भी हम अंधविश्वास ढोते रहेंगे.

BISAAHEE MOVIE RELEASED SOON
फिल्म 'बिसाही' का पोस्टर (Etv Bharat)
Published : September 17, 2025 at 4:57 PM IST

रांचीः डायन-बिसाही के नाम पर गरीब, बेसहारा और विधवा महिलाओं पर जुल्म की खबरें अक्सर सभ्य समाज को झकझोरती रहतीं हैं. गांव में किसी बच्चे के बीमार होने, किसी मवेशी के मर जाने, अच्छी फसल नहीं होने, किसी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर अक्सर गांव के दबंग किसी अबला के माथे डायन-बिसाही का कलंक मढ़कर कभी बाल काट देते हैं, कभी निर्वस्त्र कर गांव में घुमाते हैं तो कभी जुर्माना लगाते हैं. यहां तक कि कई बार तो धारदार हथियार से काट देते हैं या जिंदा जला देते हैं. ग्रामीणों को बेवकूफ बनाकर भड़काने में ओझा गुणी का सहारा लिया जाता है. झारखंड इस अभिशाप का दंश आज भी झेल रहा है. इस अंधविश्वास पर चोट करने के लिए 25 सितंबर को रुपहले पर्दे पर एक फिल्म आ रही है, जिसका नाम है 'बिसाही'.

डायन-बिसाही का दंश झेलने और अपनी जैसी प्रताड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाने की वजह से सुर्खियों में आने और पद्मश्री सम्मान पाने वाली सरायकेला खरसांवा की छुटनी देवी भी इस फिल्म के निर्माण में प्रेरणा बनी हैं.

अंधविश्वास पर बनी है फिल्म बिसाही का ट्रेलर (Etv Bharat)

झारखंड में भी हुई है फिल्म की शूटिंग

फिल्म का निर्देशन पड़ोसी राज्य बिहार के अभिनव ठाकुर ने किया है. थीम है 'जितना ज्यादा अंधविश्वास, उतना ज्यादा डर. डायन नहीं, अंधविश्वास मारता है'. शूटिंग राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर मौजूद कोठी गांव के अलावा अहमदाबाद शहर, मुंबई और झारखंड के दुमका में हुई है. पूरी कहानी आत्मापुर गांव में रची गई है.

शहर की एक ब्लॉगर की इस गांव में एंट्री और गुजरते वक्त के साथ अंधविश्वास के नाम पर जुल्म का चैप्टर खुलता है. कैसे डायन बताकर एक महिला को उसकी नन्ही बच्ची के सामने जिंदा जला दिया जाता है. कैसे पुलिस के आने पर सभी गांव वाले अपने सिर इल्जाम लेने को आमादा हो जाते हैं. फिल्म में बताया गया है कि जमीन, संपत्ति या आपसी दुश्मनी के चलते डायन-बिसाही की साजिश रची जाती है.

निर्देशक अभिनव ठाकुर का दृष्टिकोण

अभिनव ठाकुर ने ईटीवी भारत के साथ फोन पर हुई बातचीत में बिहार से मुंबई और फिल्मी दुनिया की ओर रुझान पर विस्तार से बातचीत की. वह अनुराग कश्यप और इम्तियाज अली को अपना गुरु मानते हैं. उन्होंने कहा कि 'बिसाही' केवल सिनेमा नहीं, बल्कि समाज की चेतना को जगाने का प्रयास है. 'डायन प्रथा ने न जाने कितनी औरतों की जिंदगी छीनी है. हमने बिसाही को सिर्फ एक फिल्म के रूप में नहीं, बल्कि उन महिलाओं की आवाज के रूप में बनाया है जो सदियों से अन्याय झेल रही हैं. हमें उम्मीद है कि यह फिल्म दर्शकों को सोचने और समाज को बदलने के लिए प्रेरित करेगी'.

'द लिपस्टिक बॉय' ने अभिनव को दिलाई पहचान

अभिनव ठाकुर ने लौंडा नाच के एक मशहूर कलाकार कुमार उदय सिंह के जीवन संघर्ष पर केंद्रित "द लिपस्टिक बॉय" बनाई. उनके काम को पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, रेणुका शाहणे और वीरेंद्र सहवाग सहित उद्योग के प्रतिष्ठित लोगों से प्रशंसा मिली है. अभिनव बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं. दसवीं की पढ़ाई के बाद उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए मुंबई का रुख किया. यहां नाना-नानी ने उनकी पढ़ाई-लिखाई का जिम्मा उठाया. पैतृक घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते मुंबई में बसना पड़ा.

अभिनव ठाकुर ने मुंबई में ही रहकर ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर एमबीए में दाखिला लिया. प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी की लेकिन मन नहीं लगा. फिर इंस्टिट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से फिल्म मेकिंग का कोर्स और एफटीआईआई से शॉर्ट-टर्म फिल्म मेकिंग कोर्स पूरा किया. पहली फिल्म एक म्यूजिक वीडियो थी, जो 2014 में आई. साल 2015 में इन्होंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म "रामकली" का निर्देशन किया. अभिनव को रेडियो मिर्ची के लिए काम करने का मौका मिला. अभिनव अब तक चार फीचर फिल्में बनाई हैं. आने वाली फिल्मों में 'बिसाही', 'लीगल बाबा' और गुजरात आधारित एक डॉक्यूमेंट्री 'भुआजी' शामिल हैं.

कौन-कौन से राज्य डायन प्रथा से हैं प्रभावित

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के मुताबिक, हर साल दर्जनों महिलाएं डायन बताकर हिंसा और हत्या का शिकार होती हैं. यहां दशकों से डायन प्रथा के नाम पर महिलाएं जुल्म का शिकार हो रहीं हैं. झारखंड में साल 2001 से 2021 तक डायन प्रथा की वजह से 593 हत्याएं दर्ज की गई हैं.

असम, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं. भारत में 2001 से 2021 तक डायन-हत्या से संबंधित कुल 3077 हत्याएं दर्ज की गई हैं. वर्तमान में देश के छह राज्यों, असम, झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में डायन-हत्या के खिलाफ कानून हैं. केंद्र सरकार ने अभी तक डायन-हत्या से संबंधित कोई विशिष्ट कानून पारित नहीं किया है. साल 2016 में संसद में डायन-हत्या निवारण विधेयक पेश हुआ था जो अभी तक लंबित है.

क्या 21वीं सदी में भी हम अंधविश्वास को ढोते रहेंगे

पीसविंग प्रोडक्शन प्रा. लि. के बैनर तले बनी फिल्म बिसाही में मुख्य भूमिका में रवि साहू हैं, जिन्होंने 'ठुकरा के मेरा प्यार' जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से पहचान बनाई है. उनके साथ राम सुजान सिंह, पूजा अग्रवाल और इंदु प्रसाद भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे. गुजरात के लोकप्रिय कलाकार चहना पटेल, हार्दिक सोलंकी और पूजा रावल ने भी अपने अभिनय से फिल्म को सशक्त बनाया है. फिल्म के निर्माता गुजरात के नरेंद्र पटेल हैं. 'बिसाही' उन महिलाओं की पुकार है जिन्हें 'डायन' कहकर सताया गया. यह फिल्म समाज से सवाल करती है कि क्या 21वीं सदी में भी हम अंधविश्वास को ढोते रहेंगे या बदलाव की राह चुनेंगे.

