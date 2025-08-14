ETV Bharat / state

शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने संत प्रेमानंद को ऑफर की अपनी किडनी; बोले- एक बार सेवा का मौका दें

राज कुंद्रा ने संत प्रेमानंद महाराज से कहा, मेरे मन में जितने सवाल उठते हैं उन सभी का जवाब आपके प्रवचन में मिल जाता है.

संत प्रेमानंद महाराज से फिल्म अभिनेत्री शिल्प शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के साथ मुलाकात की. (Photo Credit; Kelly Kunj Ashram)
Published : August 14, 2025

मथुरा: वृंदावन के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए गुरुवार को फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ केली कुंज आश्रम पहुंचीं. यहां राज कुंद्रा और शिल्प शेट्टी ने संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया और उनका प्रवचन सुना.

प्रेमानंद महाराज ने कहा अभिनय करना भी एक भक्ति है. जीवन को ठाकुर जी की भक्ति में लीन करो, हमेशा राधा का नाम जपते रहो. महाराज ने कहा हमारी यही प्रार्थना रहेगी. जीवन भी एक अभिनय है. आपको एक पत्नी का अभिनय और एक पति का अभिनय करना है. कहीं माता का तो कहीं पुत्र का अभिनय करना है. यह सब अभिनय करते रहिए क्योंकि हमें जीवन व्यतीत करना है.

संत प्रेमानंद महाराज से फिल्म अभिनेत्री शिल्प शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के साथ मुलाकात की. (Video Credit; Kelly Kunj Ashram)

राज कुंद्रा ने संत प्रेमानंद महाराज से कहा, मैं आपको 2 साल से सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा हूं. मैंने सोचा था महाराज जी से मुलाकात करुंगा तो एक सवाल जरूर पूछूंगा. लेकिन, जो भी सवाल मन में आता उसका जवाब आपकी कथा प्रवचन में के वीडियो में ही मिल जाता. इसीलिए मेरे पास कोई सवाल नहीं है.

बस केवल इतना ही कहूंगा कि आप 10-20 साल से बिना किडनी के चल रहे हैं. मैं आपको अपनी एक किडनी देना चाहता हूं. मैं आपके किसी काम आ सकता हूं तो मुझे अच्छा लगेगा. एक बार सेवा का मौका दें. मैं अपने आप को धन्य मान लूंगा.

संत प्रेमानंद महाराज ने कहा हमेशा खुश रहो और जीवन को भगवान में व्यतीत करो. मैं भगवान के आशीर्वाद से स्वस्थ हूं. जब तक उनका बुलावा नहीं आएगा, तब तक किडनी मुझे ले जा नहीं सकती. जब बुलावा आ जाएगा तब मैं किसी से नहीं रुकूंगा. मैं आपके स्वभाव को हृदय से नमन करता हूं. महाराज ने कहा, हम धन कमाते हैं सब कुछ करते हैं. सिर्फ सुख-सुविधा के लिए लेकिन प्रश्न है कि जीवन किसके लिए है. जीवन परमात्मा के लिए है.

शिल्पा शेट्टी ने कहा आप हमें बताइए हमें क्या करना है. प्रेमानंद महाराज ने कहा, एक छोटा सा कोण ले लीजिए, उसमें प्रभु का नाम लेते रहिए राधा-राधा...फिर आप देख लीजिए हर परिस्थिति मिट जाएगी. परमात्मा तुम्हारे साथ होगा. सभी समस्याओं का निस्तारण प्रभु के नाम से हो जाता है.

हमारी दोनों किडनी फेल हैं, फिर भी हम राधा का नाम लेते रहते हैं और जीवित हैं. अंदर से आनंद इतना मिलता है कि हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते. इस आनंद को बांटने के लिए हमें जो समय दिया गया है, हम उसको बांट रहे हैं.

आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज ने कहा, यह प्रेमानंद का बाजार है. इसको जितना चाहे लूटना है तो लूट लो. भगवान का नाम लेना जीवन में बहुत ही आवश्यक है. अध्यात्म कभी बिकता नहीं है, जो बिकता है वह कभी अध्यात्म नहीं होता. बिकने वालों से जगत का परिवर्तन नहीं होता. जगत का परिवर्तन होता है तो वह है स्वयं के परमात्मा से. केवल परमात्मा ही उसके दर्शन करते हैं. इसलिए नाम जप करना बहुत जरूरी है.

