हजारीबाग: फाइलेरिया उन्मूलन अभियान शहर से लेकर गांव तक चलाया जा रहा है. जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत को फाइलेरिया मुक्त बनाना है. यह एक ऐसी बीमारी है जिससे व्यक्ति अगर ग्रसित हो जाए तो इसका इलाज मुश्किल है. हालांकि लोगों को जागरूक करने के लिए फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया.

जटिल बीमारी लेकिन सरल निदान

फाइलेरिया जिसे हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है. यह एक गंभीर बीमारी है. देश में अपंगता का दूसरा सबसे बड़ा कारण फाइलेरिया ही है. लेकिन यह जितनी जटिल बीमारी है, उतना ही सरल इसका निदान भी है. एमडीए (सर्वजन दवा सेवन) अभियान के तहत फाइलेरिया रोधी दवाओं का लगातार पांच साल इस्तेमाल करने से बीमारी से मुक्ति मिल जाती है.

हजारीबाग में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का आगाज (Etv bharat)

10 से 25 अगस्त तक चलने वाले सर्वजन दवा सेवन अभियान के तहत खुद भी फाइलेरिया रोधी दवा खानी है और अपने आस-पड़ोस के लोगों को भी इसकी उपयोगिता बतानी है.

एमडीए अभियान के दौरान दी जाने वाली फाइलेरिया रोधी दवाई फाइलेरिया बीमारी की नहीं बल्कि इससे बचाव की दवा है. अगर एक बार कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित हुआ तो वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकता है: डॉ. कपिल मुनि प्रसाद, जिला मलेरिया पदाधिकारी

मच्छरों के जरिये फैलती है फाइलेरिया

फाइलेरिया मच्छरों के जरिये फैलने वाला रोग है, जो वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी नामक परजीवी से होता है. लंबे समय तक संक्रमण रहने पर हाथ-पांव या शरीर के अन्य हिस्सों में स्थायी सूजन हो जाती है, जिसे हाथी पांव कहा जाता है. मच्छर से बचाव और सरकारी दवा सेवन सबसे प्रभावी उपाय है. दवा डीइसी और एल्बेंडाजोल बीमारी को फैलने और बढ़ने से रोकती है.

जागरुकता के लिए फुटबॉल मैच का आयोजन

फाइलेरिया बीमारी के प्रति जन- जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हजारीबाग स्थित कर्जन स्टेडियम में एक विशेष फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया. जिला के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए आयोजन किया गया है. अधिक से अधिक लोग इस दवा को लें. आपको बता दें कि जिले के सभी 16 प्रखंडों में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 19.76 लाख लोगों को दवा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

ये भी पढ़ें: झारखंड के 80 प्रखंडों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान, स्वास्थ्य मंत्री ने खुद दवा खाकर की शुरुआत

पाकुड़ में फाइलेरिया की दवा खिलाने गयी थी मेडिकल टीम, ग्रामीणों ने बनाया बंधक

पाकुड़ में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ, 1292 बूथों पर लोगों को खिलाई गई फाइलेरिया रोधी दवा