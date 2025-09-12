कुरुक्षेत्र में मारपीट के तीन आरोपी गिफ्तार, 2 फरार, डिवाइन मॉल में युवक पर हथियार के साथ किया था हमला, देखें CCTV
कुरुक्षेत्र के डिवाइन मॉल में मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. अन्य दो साथियों की भी तलाश जारी है.
Published : September 12, 2025 at 1:42 PM IST|
Updated : September 12, 2025 at 2:12 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में डिवाइन मॉल में लड़ाई-झगड़ा करने के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. घटना गुरुवार सुबह 9 बजे की बताई जा रही है. जब कुछ युवक गाड़ी में सवार होकर आए और दूसरे युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी. सीसीटीवी में 5 युवक 1 युवक पर हथियारों के साथ हमला करते नजर आ रहे हैं.
मारपीट के तीन आरोपी गिरफ्तार: सिटी थाना प्रभारी विनय ने जानकारी देते हुए बताया कि "उन्हें डिवाइन मॉल में लड़ाई होने की सूचना मिली थी. इसके बाद मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया. सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि पांच आरोपी गाड़ी में सवार होकर आए थे. जिनमें से तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है. गाड़ी को भी जब्त किया गया है".
अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस: थाना प्रभारी ने बताया कि "बाकी दो आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी है. आरोपियों पर पहले कोई केस दर्ज है या नहीं. इसका भी पता लगाया जा रहा है". उन्होंने बताया कि "आज आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा. रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी. आरोपियों के अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल मामले की जांच जारी है".
