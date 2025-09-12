ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में मारपीट के तीन आरोपी गिफ्तार, 2 फरार, डिवाइन मॉल में युवक पर हथियार के साथ किया था हमला, देखें CCTV

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में डिवाइन मॉल में लड़ाई-झगड़ा करने के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. घटना गुरुवार सुबह 9 बजे की बताई जा रही है. जब कुछ युवक गाड़ी में सवार होकर आए और दूसरे युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी. सीसीटीवी में 5 युवक 1 युवक पर हथियारों के साथ हमला करते नजर आ रहे हैं. मारपीट के तीन आरोपी गिरफ्तार: सिटी थाना प्रभारी विनय ने जानकारी देते हुए बताया कि "उन्हें डिवाइन मॉल में लड़ाई होने की सूचना मिली थी. इसके बाद मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया. सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि पांच आरोपी गाड़ी में सवार होकर आए थे. जिनमें से तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है. गाड़ी को भी जब्त किया गया है". कुरुक्षेत्र में मारपीट के तीन आरोपी गिफ्तार (Etv Bharat)

