ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में मारपीट के तीन आरोपी गिफ्तार, 2 फरार, डिवाइन मॉल में युवक पर हथियार के साथ किया था हमला, देखें CCTV

कुरुक्षेत्र के डिवाइन मॉल में मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. अन्य दो साथियों की भी तलाश जारी है.

कुरुक्षेत्र में मारपीट के तीन आरोपी गिफ्तार,
कुरुक्षेत्र में मारपीट के तीन आरोपी गिफ्तार, (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 12, 2025 at 1:42 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 2:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में डिवाइन मॉल में लड़ाई-झगड़ा करने के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. घटना गुरुवार सुबह 9 बजे की बताई जा रही है. जब कुछ युवक गाड़ी में सवार होकर आए और दूसरे युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी. सीसीटीवी में 5 युवक 1 युवक पर हथियारों के साथ हमला करते नजर आ रहे हैं.

मारपीट के तीन आरोपी गिरफ्तार: सिटी थाना प्रभारी विनय ने जानकारी देते हुए बताया कि "उन्हें डिवाइन मॉल में लड़ाई होने की सूचना मिली थी. इसके बाद मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया. सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि पांच आरोपी गाड़ी में सवार होकर आए थे. जिनमें से तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है. गाड़ी को भी जब्त किया गया है".

कुरुक्षेत्र में मारपीट के तीन आरोपी गिफ्तार (Etv Bharat)

अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस: थाना प्रभारी ने बताया कि "बाकी दो आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी है. आरोपियों पर पहले कोई केस दर्ज है या नहीं. इसका भी पता लगाया जा रहा है". उन्होंने बताया कि "आज आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा. रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी. आरोपियों के अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल मामले की जांच जारी है".

ये भी पढ़ें: नूंह पुलिस की अनूठी पहल, साइबर अपराधियों की काउंसलिंग शुरू, गांव-गांव जाकर साइबर योद्धा कर रहे जागरूकता

ये भी पढ़ें: भिवानी कोर्ट गोलीकांड में तीन आरोपी अवैध हथियारों समेत गिरफ्तार, बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी योजना

Last Updated : September 12, 2025 at 2:12 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

THREE ACCUSED ARRESTEDKURUKSHETRA DIVINE MALL CCTVकुरुक्षेत्र मारपीट वीडियोडिवाइन मॉल में मारपीटFIGHT IN KURUKSHETRA DIVINE MALL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.