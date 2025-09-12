ETV Bharat / state

गढ़वा के स्कूल में दो शिक्षकों के बीच मारपीट, एक का टूटा हाथ

गढ़वा: जिले में एक शिक्षा का मंदिर अचानक रणक्षेत्र में बदल गया. एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षक आपस में ही भिड़ गए. दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई. इस घटना में शिक्षक का हाथ टूट गया. वहीं जब ये मारपीट हो रही थी तो स्कूल में पढ़ने पहुंचे सभी नौनिहाल वहीं मौजूद थे. वे बस तमाशबीन बने रहे.

घटना गढ़वा जिले के नगर उंटारी थाना क्षेत्र के जमुआ उत्क्रमित उच्च विद्यालय की है. स्कूल के एक शिक्षक ने प्रधानाध्यापक पर मारपीट करने का आरोप लगाया है और इसकी शिकायत गढ़वा स्थित डीईओ केशर राजा से उनके कार्यालय में की है.

घायल शिक्षक और शिक्षक संघ के सदस्य का बयान (ईटीवी भारत)

पीड़ित शिक्षक लाल बहादुर ने बताया कि स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक धनंजय कुमार यादव ने बिना किसी आरोप के उनके साथ मारपीट की और उन्हें गड्ढे में धकेल दिया जिससे उनके कंधे में गंभीर चोट आई है. हाथ भी टूट गया है. उन्होंने इसकी सूचना अपने वरीय अधिकारियों को दे दी है. नगर उंटारी में इलाज के बाद उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

इस मौके पर शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष नागेंद्र चौधरी ने कहा कि शिक्षक द्वारा जानकारी दी गई है, हम शिक्षक संघ के सदस्यों से मिले हैं. इस मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद यूनियन द्वारा निर्णय लिया जाएगा.