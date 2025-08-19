ETV Bharat / state

बच्चों के झगड़े में कूदे बड़े, जमकर चले लाठी-डंडे और पत्थर, कई लोग हुए चोटिल - ROORKEE FIGHT BETWEEN TWO PARTIES

पिरान कलियर में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है.

Fight between two parties
पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 19, 2025 at 12:22 PM IST

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में बच्चों की कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे और पत्थर चलने लगे. इस मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया. हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और स्थानीय लोगों ने बमुश्किल दोनों पक्षों को शांत किया, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. वहीं पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.

बच्चों के झगड़े में कूदे परिजन: पिरान कलियर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों के बच्चे आपस मे खेल रहे थे, इसी दौरान बच्चों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. जानकारी पाकर बच्चों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग आमने-सामने आ गए और गाली गलौज शुरू हो गई. देखते ही देखते दोनों पक्षों में विवाद होने लगा और दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे और पत्थर चलने लगे. मारपीट में कई लोग चोटिल हो गए. सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत करने का प्रयास किया.

पुलिस ने कई लोगों का काटा चालान: पिरान कलियर थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार ने बताया कि सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है, गांव में शांति व्यवस्था को लेकर घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. फिलहाल मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. मौके से 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. उन्होंने बताया कि झगड़ा एक समुदाय की अलग-अलग बिरादरियों का हुआ है. महिलाओं समेत गांव के 45 लोगों का धारा-126/135 में चालान काटने के साथ ही गांव की हरकत पर करीब से नजर रखी जा रही है.

मामले में सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन: एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि दो पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें पुलिस ने दोनों पक्षों के 15 लोगों को हिरासत में लिया है और अग्रिम कार्रवाई की गई है. पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि किसी भी सूरत में माहौल खराब करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

