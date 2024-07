चुनावी रंजिश अब तक हावी, दो पक्षों में झगड़ा, पुलिस ने लिया दो लोगों को हिरासत में, सांसद ने कही यह बात - fight between two parties in barmer

ETV Bharat / state

चुनावी रंजिश अब तक हावी, दो पक्षों में झगड़ा, पुलिस ने लिया दो लोगों को हिरासत में, सांसद ने कही यह बात - fight between two parties in barmer

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 7 hours ago

आपसी विवाद के चलते दो पक्षों में झगड़ा ( photo etv bharat barmer )

आपसी विवाद के चलते दो पक्षों में झगड़ा (video etv bharat barmer) बाड़मेर. जिले में आपसी विवाद के चलते गुरुवार को दो पक्ष आमने सामने हो गए. दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को हिरासत में लिया है. घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस मामले में बाड़मेर के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने पुलिस पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है. झगड़े का कारण चुनाव के दौरान उपजी कटुता बताई जा रही है. बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस ने बताया कि मंगलवार रात को सुलावा गांव में आपसी विवाद के चलते दो पक्ष आमने सामने हो गए. दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया. इस घटना में कुछ लोगों को चोटें आई हैं. उनकी मेडिकल जांच करवाई गई है. पुलिस ने दो लोगों को मौके से हिरासत में ले लिया. पढ़ें: शादी समारोह में हुए झगड़े में युवक पर धारदार हथियार से हमला, मौत एएसपी ने बताया कि एक पक्ष के लोग ट्रैक्टर से आ रहे थे. इस दौरान दौरान दोनों पक्षों में आपसी विवाद के चलते झगड़ा हो गया. उन्होंने बताया कि इस घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों की ओर से मिली रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. इस वजह से हुआ झगड़ा: उन्होंने बताया कि घटना के पीछे दो वजह सामने आई है. पहली यह कि एक पक्ष का घर सरकारी जमीन पर था. चुनाव के दौरान इस बात को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद हो गया. मामले की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे. उसके आधार पर कार्य की जाएगी. सांसद ने कहा- फरियादी को धमका रहे आरोपी: इधर, बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस प्रकरण की जांच करने आए अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक की मौजूदगी में ही आरोपी बेखौफ होकर परिवादियों और गवाहों को धमका रहे हैं. इससे साबित होता है कि पुलिस प्रशासन और कानून का कोई भय नहीं हैं. पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बेनीवाल कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बाड़मेर संसदीय क्षेत्र और शिव क्षेत्र में लगातार एसटी–एससी वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं. दलितों को टारगेट कर उन पर हमले किए जा रहे हैं.