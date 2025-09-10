धनबाद लॉ कॉलेज में रैगिंग को लेकर बढ़ा विवाद, जमकर हुई मारपीट
धनबाद के लॉ कॉलेज में छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई. मारपीट की घटना में 6 के करीब छात्र घायल हो गए.
धनबाद: लॉ कॉलेज में बुधवार को छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए. दोनों गुटों के बीच हुई मारपीट में करीब छह छात्र घायल हुए हैं. घायल छात्रों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. लॉ कॉलेज में हुई मारपीट की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी गई.
प्री प्लानिंग के साथ की गई मारपीट: पीड़ित छात्र
घायल छात्रों ने बताया कि रैगिंग विवाद को लेकर प्रिंसिपल के साथ वार्ता हो रही थी. इसी बीच ABVP के छात्रों ने आईसा छात्र गुट के छात्रों पर हमला कर दिया. घायल छात्रों ने आरोप लगाया कि वे लोग बाहरी लोगों को भी लेकर आए थे और प्री प्लानिंग के तहत मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है. इस दौरान लॉ छात्रा ने दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया है.
दोनों गुटों को समझौते के लिए बुलाया गया था: प्रिंसिपल
बातचीत के दौरान दोनों गुटों में मारपीट हुई है. पूर्व में हुई रैगिंग की घटना को लेकर छात्रों के दो गुटों को समझौते के लिए बुलाया गया था. छात्र सौरभ कुमार सिंह का मुकेश मिश्रा नाम के छात्र से पूर्व से ही विवाद चला आ रहा था, यह विवाद रैगिंग को लेकर था. छात्रों के दोनों गुटों के बीच वार्ता के दौरान कुछ अन्य छात्र ऑफिस में घुस गए. इस दौरान छात्रों के साथ मारपीट हुई है. साथ ही कर्मचारियों के साथ भी छात्रों के द्वारा मारपीट की गई है और शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है.
घटना की पुलिस को सूचना दे दी गई है. घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जो भी दोषी होंगे उन पर थाने में शिकायत की जाएगी: कमल किशोर, प्रिंसिपल, लॉ कॉलेज
