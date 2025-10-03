ETV Bharat / state

मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर भिड़े दो गुट, जमकर हुआ हंगामा, मची अफरा तफरी

बताया जा रहा है कि शहर में चल रहे दशहरा मेले के समापन के बाद लोग भारी संख्या में पिक्चर पैलेस चौक की ओर लौट रहे थे. तभी दो अलग-अलग गुटों के बीच किसी कहासुनी को लेकर गाली-गलौज और मारपीट शुरू हो गई. पहले मामूली धक्का-मुक्की से शुरू हुई बात ने कुछ ही देर में हिंसक रूप ले लिया.

मसूरी: गुरूवार देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिक्चर पैलेस चौक पर दो युवकों के गुटों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते कहासुनी जबरदस्त झगड़े में तब्दील हो गई. मेला खत्म होने के बाद लौट रही भारी भीड़ के बीच हुए इस बवाल से माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया. इस बवाल में तीन युवक घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोग भी अपनी जान बचाकर इधर-उधर भागते नजर आये.

मारपीट में करीब तीन युवक घायल हो गए. कुछ लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन माहौल इतना बिगड़ गया कि लोग अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों को लेकर वहां से जल्दी निकलने लगे.

घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को किसी तरह शांत करवाया गया. कुछ युवकों को हिरासत में लेकर कुलड़ी चौकी ले जाया गया. पुलिस ने बताया किसी भी पक्ष की ओर से अभी तक कोई लिखित शिकायत (तहरीर) नहीं दी गई है. इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है. पुलिस का कहना है कि यदि किसी पक्ष द्वारा तहरीर दी जाती है, तो नियम अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि मेले जैसे आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त को और मजबूत किए जाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो सके. मसूरी पुलिस ने कहा दो गुटों में मारपीट की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर भेजी गई. स्थिति को नियंत्रित किया गया. अभी तक किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है. शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

