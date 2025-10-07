मनेंद्रगढ़ में व्यापारियों के बीच मारपीट, सिटी कोतवाली थाने में दर्ज हुई शिकायत
दुकान में घुसकर मारपीट किए जाने का सीसीटीवी भी सामने आया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 7, 2025 at 8:45 AM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ शहर में दो व्यापारियों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक व्यापारी को गंभीर चोटें आई हैं. हमलावरों ने पीड़ित व्यापारी के सिर पर लोहे की चाभी से वार किया, जिससे वह घायल हो गया. घायल व्यापारी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में अम्बिकापुर रेफर कर दिया गया है.
व्यापारियों के बीच खूनी संघर्ष: मामले की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात की जांच शुरू कर दी. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवकों को हमला करते देखा जा सकता है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. मनेंद्रगढ़ पुलिस के मुताबिक दोनों व्यापारियों के बीच पुराना विवाद चल रहा है. दोनों के बीच विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश शुरु कर दी है. पुलिस ने दावा किया है कि वो जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी.
स्थानीय दुकानदारों ने किया बीच बचाव: स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों व्यापारियों के बीच विवाद कई दिनों से चल रहा है. स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है. मारपीट की इस घटना से दुकानदारों में रोष है. वारदात के बाद से इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. स्थानीय दुकानदारों की मांग है कि इलाके में पुलिस की तैनाती और गश्ती को बढ़ाया जाए.
भीड़ भाड़ वाले इलाके में मारपीट से दहशत: जिस जगह पर मारपीट की वारदात हुई है उस जगह पर रोजाना ग्राहकों की भारी भीड़ होती है. मारपीट की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. जख्मी दुकानदार को गंभीर हालत में इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया है. स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक जख्मी व्यापारी के सिर में गभीर चोटें आई हैं.
