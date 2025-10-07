ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में व्यापारियों के बीच मारपीट, सिटी कोतवाली थाने में दर्ज हुई शिकायत

दुकान में घुसकर मारपीट किए जाने का सीसीटीवी भी सामने आया है.

Fight between traders
सिटी कोतवाली थाने में दर्ज हुई शिकायत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 7, 2025 at 8:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ शहर में दो व्यापारियों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक व्यापारी को गंभीर चोटें आई हैं. हमलावरों ने पीड़ित व्यापारी के सिर पर लोहे की चाभी से वार किया, जिससे वह घायल हो गया. घायल व्यापारी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में अम्बिकापुर रेफर कर दिया गया है.

व्यापारियों के बीच खूनी संघर्ष: मामले की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात की जांच शुरू कर दी. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवकों को हमला करते देखा जा सकता है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. मनेंद्रगढ़ पुलिस के मुताबिक दोनों व्यापारियों के बीच पुराना विवाद चल रहा है. दोनों के बीच विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश शुरु कर दी है. पुलिस ने दावा किया है कि वो जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी.

सिटी कोतवाली थाने में दर्ज हुई शिकायत (ETV Bharat)

स्थानीय दुकानदारों ने किया बीच बचाव: स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों व्यापारियों के बीच विवाद कई दिनों से चल रहा है. स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है. मारपीट की इस घटना से दुकानदारों में रोष है. वारदात के बाद से इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. स्थानीय दुकानदारों की मांग है कि इलाके में पुलिस की तैनाती और गश्ती को बढ़ाया जाए.

भीड़ भाड़ वाले इलाके में मारपीट से दहशत: जिस जगह पर मारपीट की वारदात हुई है उस जगह पर रोजाना ग्राहकों की भारी भीड़ होती है. मारपीट की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. जख्मी दुकानदार को गंभीर हालत में इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया है. स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक जख्मी व्यापारी के सिर में गभीर चोटें आई हैं.

चिरमिरी SECL ओपनकास्ट खदान में अचानक ब्लास्ट, 8 श्रमिक घायल

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में विजयदशमी के दिन हुई मां की विदाई

शहर में लग गया भालू का पोस्टर, कांग्रेस घूम घूमकर लोगों को कर रही अलर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

MANENDRAGARHCITY KOTWALI POLICE STATIONMANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPURAMBIKAPURFIGHT BETWEEN TRADERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.