लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में पंचायत बैठक में प्रधान और ग्रामीणों में मारपीट हो गई. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि लात घूंसे चलने लगे. घटना के बाद ग्राम प्रधान ने एक युवक पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है. विवाद के दौरान ग्राम प्रधान का भतीजा भी घायल हो गया. वहीं युवक ने ग्राम प्रधान पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सुल्तानपुर पुलिस चौकी में तहरीर दी है. चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मामला संज्ञान में है, युवक की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है.

पंचायत बैठक में जमकर चले लात-घूंसे: लक्सर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर कुनारी में बीते दिन आयोजित समीक्षा बैठक उस समय रणक्षेत्र में बदल गई, जब ग्राम प्रधान और गांव के ही युवक के बीच कहासुनी मारपीट तक जा पहुंची. देखते ही देखते दोनों पक्षों में लात-घूंसे चलने लगे. विवाद के दौरान ग्राम प्रधान का भतीजा भी घायल हो गया. जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कार्यालय में पंचायत सदस्यों और ग्राम विकास अधिकारी के साथ विकास कार्यों व उच्च पेंशन योजना पर समीक्षा बैठक बुलाई गई थी. इस बीच कुछ ग्रामीण भी बैठक में पहुंच गए.

ग्राम प्रधान ने युवक पर लगाए गंभीर आरोप: प्रधान ने स्पष्ट किया कि यह बैठक केवल पंचायत सदस्यों के लिए है, इसी दौरान गांव के एक युवक ने आपत्ति जताई और तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. तनाव इतना बढ़ा कि प्रधान को बैठक स्थगित करनी पड़ी. लेकिन बाहर निकलते ही कहासुनी मारपीट में बदल गई. ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि युवक ने बैठक के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डाली और पंचायत का रजिस्टर फेंक दिया. उन्होंने कहा कि युवक आए दिन सरकारी काम में अड़चन डालता है और बदसलूकी करता है. ग्राम पंचायत सचिव खेम सिंह नेगी ने भी प्रधान के आरोपों की पुष्टि की.

युवक ने प्रधान के खिलाफ पुलिस में दी तहरीर: खेम सिंह नेगी ने बताया कि बैठक के दौरान युवक ने सरकारी कार्य में व्यवधान डाला और प्रधान के साथ हाथापाई की. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वहीं युवक ने ग्राम प्रधान पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सुल्तानपुर पुलिस चौकी में तहरीर दी है. चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मामला संज्ञान में है. युवक की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है, जबकि प्रधान या पंचायत सचिव की ओर से अब तक कोई तहरीर नहीं दी गई है. तहरीर मिलने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

