रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में कांग्रेस की संगठन सृजन अभियान बैठक में गुरुवार चार सितंबर को जमकर हंगामा हुआ. बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान पर्यवेक्षक पार्टी कार्यकर्ताओं से राय सुमारी कर रहे थे, तभी अचानक जमकर लात घूंसे चलने लगे. इस दौरान कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई.
दरअसल, रुद्रपुर का सिटी क्लब उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गया, जब कांग्रेस पार्टी की नगर इकाई के गठन को लेकर राय सुमारी चल रह थी. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में जा भिड़े. देखते ही देखते कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हो गई.
बताया जा रहा है कि रुद्रपुर के सिटी क्लब में कांग्रेस पार्टी द्वारा नगर इकाइयों के गठन के लिए एक बैठक का आयोजन किया था. बैठक में जनपद के कार्यकर्ताओं सहित पर्यवेक्षक नरेश कुमार, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा सहित कई कांग्रेस नेता पहुंचे हुए थे.
जानकारी के मुताबिक तमाम पर्यवेक्षक नगर इकाई के गठन को लेकर कार्यकर्ताओं का मन टटोल ही रहे थे कि तभी पार्टी के दो पक्षों के बीच किसी बात पर बहस हो गई. कुछ ही देर में बहस गाली-गलौच तक पहुंच गई. इससे पहले कोई वरिष्ठ नेता मामले को शांत करता, उससे पहले ही दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. इस वजह से बैठक में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया था.
पर्यवेक्षकों ने आपस में लड़ रहे कार्यकर्ताओं को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था. हालांकि काफी देर बाद मामला शांत हुआ. वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए पर्यवेक्षक हरेंद्र बोरा ने कहा कि आज केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर एआईसीसी पर्यवेक्षक डॉक्टर नरेश कुमार के नेतृत्व में रुद्रपुर महानगर अध्यक्ष पद के लिए कार्यकर्ताओं से बात की जा रही थी. तभी बैठक के बाद किसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं में बहस हो गई. हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाही की जाएगी.
वहीं बैठक में मौजूद कांग्रेस नेता संजय जुनेजा ने बताया कि पूरे देश में कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है, जिसको लेकर रुद्रपुर के सिटी क्लब में भी बैठक चल रही थी. बैठक सुबह 11.30 बजे शुरू हो गई थी. बैठक के बीच में भी थोड़ी सी कहासुनी हुई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि बहस का अंत इतना बुरा होगा.
पर्यवेक्षक नरेश कुमार ने जैसे ही अपना माइक रखा, तभी हमारे बहुत सारे लोगों ने नरेंद्र मिश्रा को घेर लिया. नरेंद्र मिश्रा काफी बुजुर्ग भी है. इसके बाद वहां काफी हो हल्ला हुआ, लेकिन जिस तरह से हुआ, वो अच्छी घटना नहीं है. कुछ लोग सिटी क्लब में अंदर घुस आए थे. ये संगठन की मीटिंग थी, कोई गुड़ों की मीटिंग नहीं थी.
-संजय जुनेजा, कांग्रेस नेता-
गौरतलब है कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन को मजबूत करने के लिए देश भर में संगठन सृजन अभियान चलाया हुआ है. बेहतर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष समेत अन्य पद देने और निष्क्रिय कार्यकर्ता को बदलने का काम किया जाएगा.
