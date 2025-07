ETV Bharat / state

नालंदा जहर कांड में पांचवें व्यक्ति धर्मेंद्र प्रसाद की मौत, PMCH में तोड़ा दम - NALANDA POISON CASE

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

Published : July 20, 2025 at 8:38 AM IST | Updated : July 20, 2025 at 9:43 AM IST

नालंदा: बिहार के नालंदा में एक ही परिवार के 5 लोगों द्वारा जहरीला पदार्थ खाने के मामले में पांचवें व्यक्ति की मौत हो गई है. मृतक की पहचान धर्मेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है. धर्मेंद्र प्रसाद ने पटना के PMCH में दम तोड़ा है. ये पूरा मामला पावापुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पावा गांव का है. चार लोगों की पहले हो चुकी है मौत: इस घटना में शुक्रवार की शाम पहले विम्स पावापुरी में दो बेटी दीपा कुमारी (उम्र 16) और अरिका कुमारी (उम्र 14) की मौत हो गई थी, जबकि शनिवार की अहले सुबह महिला सोनी देवी (उम्र 38) और बेटा शिवम कुमार (उम्र 15) की मौत हुई थी. परिवार पर था 5 लाख का कर्ज: बता दें कि यह परिवार बीते छह महीने से पावापुरी जल मंदिर के सामने एक किराए के मकान में रहता था. धर्मेंद्र कुमार ने यहां कपड़े की दुकान खोली थी, लेकिन लगातार घाटा और करीब 5 लाख रुपए के कर्ज के चलते परिवार मानसिक तनाव में था. जिससे परिवार ने ये खतरनाक कदम उठाया. परिवार का छोटा बेटा बच गया: इस पूरे मामले में परिवार का छोटा बेटा भोला बच गया है. भोला जब घर वापस आया तो उसने देखा कि घर के सभी लोग बदहवास पड़े हुए हैं. उसने इसकी जानकारी स्थानीय दुर्गा मंदिर के पुजारी को दी. जिसके बाद सभी को इलाज के लिए विम्स पावापुरी में भर्ती कराया गया. कुल मिलाकर इस घटना में पांच लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि अभी तक अधिकारिक रूप से चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. "चार लोगों की मौत हो चुकी है. एक का इलाज चल रहा है. उनकी भी हालात नाजुक बनी हुई है. कर्ज के लिए परेशान करने वाले आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है. फिलहाल कितना कर्ज था यह भी पता लगाया जा रहा है. धर्मेंद्र कुमार के छोटे बेटे से पूछताछ की जा रही है. सभी बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है."- सुनील कुमार, डीएसपी, राजगीर नोट: लोग अक्सर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को हल्के में लेते हैं और चिकित्सीय सलाह लेने से हिचकते हैं. इससे स्थिति गंभीर हो सकती है, जिससे नकारात्मक विचार बढ़ते हैं और आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम उठाने की सोच पैदा हो सकती है. स्नेहा फाउंडेशन हेल्पलाइन नंबर- 04424640050 (24x7 उपलब्ध)

