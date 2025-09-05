ETV Bharat / state

बालाघाट में बाघ के हमले से पांचवी मौत, 21 दिन में दूसरी घटना से ग्रामीणों में आक्रोश - BALAGHAT TIGER ATTACK 5TH DEATH

बुजुर्ग किसान को टाइगर ने उतारा मौत के घाट, 8 महीने के अंदर टाइगर ने 5 लोगों की ली जान

BALAGHAT TIGER ATTACK 5TH DEATH
टाइगर के हमले से 8 महीने में पांचवीं मौत (Getty Images)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 2:27 PM IST

Updated : September 5, 2025 at 2:34 PM IST

बालाघाट : बालाघाट में बाघ का आतंक लगातार बढ़ते ही जा रहा है. यहां 8 महीने के अंदर बाघ ने 5 लोगों की मौत के घाट उतार दिया है. ताजा मामला वन परिक्षेत्र कटंगी के कन्हड़गांव का है, जहां टाइगर ने एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया. बाघ अब न केवल वन विभाग के लिए चुनौती बनता नजर आ रहा है बल्कि क्षेत्रियजनों के जीवन के लिए बड़ा खतरा बन गया है.

बुजुर्ग किसान पर बाघ का हमला

इस बार यह घटना वन कन्हड़गांव सर्किल अंतर्गत अंबेझरी-देवरी सड़क मार्ग पर हुई है. गुरुवार शाम तकरीबन पांच बजे बाघ ने एक बुजुर्ग किसान पर अचानक अटैक कर दिया, जिससे किसान गम्भीर रूप से घायल हो गया. किसान को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी ले जाया गया लेकिन हालत नाजुक होने के कारण जिला अस्पताल रेफर किया गया. जिला अस्पताल में रात्रि साढ़े 11 बजे इलाज के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया.

5TH DEATH TIGER ATTACK BALAGHAT
21 दिन में टाइगर का दूसरा हमला (Etv Bharat)

टाइगर के हमले से 8 महीने में पांचवीं मौत

इस वन परिक्षेत्र में बाघ के हमले से आठ माह के अंदर यह पांचवीं मौत है. वहीं इस घटना के बाद अब ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है. वन परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल चढ़ार के मुताबिक, '' जानकारी मिली थी कि ग्राम अंबेझरी निवासी किसान सेवकराम (61) रोजाना की तरह खेत में बैल और मवेशी चराने के लिए गए थे. वहां से घर लौट वक्त रास्ते में किसान पर बाघ ने पीछे से हमला बोल दिया, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गए. हालांकि, इस हमले को देख अन्य किसानों ने जमकर शोर मचाया जिसके बाद बाघ जंगल में भाग निकला.''

21 दिन में दूसरा हमला

21 दिन पहले 14 अगस्त को ग्राम अंबेझरी में टाइगर के हमले की घटना सामने आई थी. अंबेझरी निवासी विठ्ठल आसटकर अपने घर की गाय व भैंस चराने जंगल के पास गया था, तभी बाघ ने अचानक उस पर हमला कर दिया. वहीं, 21 दिन बाद अब ये दूसरी घटना घट गई है.

इनका है कहना

वन परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल चढ़ार के मुताबिक, '' ग्राम अंबेझरी निवासी सेवकराम गौपाले का खेत जंगल से सौ मीटर दूरी पर है. वह अपने बैल सहित अन्य मवेशी को चराने के बाद शाम को घर लौट रहा था कि बाघ ने उस पर हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल को कटंगी से बालाघाट रेफर कर दिया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक के स्वजनों को विभाग की तरफ से आठ लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया जाएगा.''

