नई दिल्ली: दिल्ली के पुलिस थानों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही देने की अनुमति देने के दिल्ली के उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन के खिलाफ दिल्ली के वकीलों ने अपना गुस्सा सड़कों पर निकाला. राऊज एवेन्यू कोर्ट में वकीलों ने उप-राज्यपाल का पुतला फूंका और नारे लगाए. निचली अदालतों के वकीलों के पक्ष में दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन जताते हुए बुधवार को काम के दौरान वकीलों को काली पट्टी पहनने का आह्वान किया है. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने भी निचली अदालत के वकीलों का समर्थन करते हुए उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की है.

पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर वकीलों का प्रदर्शन: बुधवार को वकीलों ने पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सड़कों पर प्रदर्शन किया. कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों ने कृष्णा नगर रेड लाइट पर जाम लगा दिया. लगभग दिल्ली की सभी निचली अदालतों में वकीलों ने न्यायिक बहिष्कार के तहत अलग-अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया. वकीलों ने कोर्ट परिसर में पुलिस और सरकारी वकीलों समेत ईडी, सीबीआई और नायब कोर्ट को प्रवेश नहीं करने दिया.

वकीलों ने उप-राज्यपाल का फूंका पुतला. (ETV Bharat)

26 अगस्त को वकीलों ने दिया था अल्टीमेटम: बता दें कि 26 अगस्त को वकीलों ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 8 बजे तक अगर उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया गया तो 27 को भी हड़ताल जारी रहेगी. लेकिन 26 अगस्त की देर शाम तक सरकार और वकीलों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका. बता दें कि देश भर के वकीलों के रजिस्ट्रेशन और नियमन के लिए बनी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन पर एतराज जताया है.

न्यायिक बहिष्कार का पांचवा दिन-राऊज एवेन्यू कोर्ट में वकीलों ने LG का जलाया पुतला (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया समर्थन: दिल्ली के वकीलों की मांग का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी समर्थन किया है. 23 अगस्त को दोनों संगठनों ने उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट की बार एसोसिएशंस ने अलग-अलग नोटिस जारी कर ये मांग की. वकीलों के मुताबिक जब तक उप-राज्यपाल की ओर से नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

22 अगस्त से वकील न्यायिक कार्यों का कर रहे बहिष्कार: बता दें कि दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस के आह्वान पर 22 अगस्त से वकील न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं. कोआर्डिनेशन कमेटी ने कहा कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने 13 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस थानों से पुलिसकर्मियों के बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज करने की अनुमति दी थी. इसके लिए कुछ स्थान तय किए गए हैं.

कोआर्डिनेशन कमेटी ने फैसले के खिलाफ लिखा था पत्र : उप-राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ कोआर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को दिल्ली के उप-राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया था. कोआर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक उप-राज्यपाल का नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह सचिव के 15 जुलाई 2024 के सर्कुलर के विपरीत है. केंद्रीय गृह सचिव के सर्कुलर में पुलिस थानों में किसी भी किस्म की गवाही से इनकार किया गया था.

