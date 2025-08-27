ETV Bharat / state

पटना के स्कूल में पांचवीं की छात्रा ने लगाई आग, लोगों ने दारोगा को पीटा - STUDENT SET FIRE IN PATNA SCHOOL

पटना में एक बार फिर से बवाल देखने को मिला है. स्कूल में छात्रा ने आग लगा ली जिसके बाद हंगामा देखने को मिला. पढ़ें

STUDENT SET FIRE IN PATNA SCHOOL
लोगों ने पुलिस को पीटा (ETV Bharat)
Published : August 27, 2025 at 4:14 PM IST

पटना : बिहार की राजधानी पटना में जमकर बवाल हुआ है. एक दारोगा की पिटाई भी हुई है. दरअसल पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अमला टोला स्थित कन्या मध्य विद्यालय में आज एक भयावह घटना घटी, जहां पांचवीं कक्षा की एक छात्रा ने स्कूल के बाथरूम में खुद को आग लगा ली.

छात्रा को PMCH में कराया गया भर्ती : आनन-फानन में मौके पर गर्दनीबाग थाना की पुलिस पहुंची. इसके बाद लड़की को पीएमसीएच में भर्ती करा दिया गया है. पटना सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा भी मौके पर पहुंची. साथ ही एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया. घटनास्थल से साक्ष्य को एकत्रित किया गया.

student set fire in Patna school
FSL की टीम जांच में जुटी (ETV Bharat)

खंगाले जा रहे हैं CCTV : बाथरूम के पास में लड़की के जले हुए कपड़े मिले हैं. घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है. पटना सिटी एसपी (सेंट्रल) दीक्षा ने बताया कि पांचवी क्लास की छात्रा है. सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं.

''आज सूचना मिली की गर्दनीबाग थानांतर्गत स्कूल में एक छात्रा (12-13 साल) के द्वारा आग लगाने की सूचना प्राप्त हुई. इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो देखा कि बच्ची सांस ले रही है. उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया.''- दीक्षा, सिटी एसपी सेंट्रल, पटना

देखें वीडियो (ETV Bharat)

दीक्षा ने बताया कि इस घटना को काफी गंभीरता से लेकर जांच की जा रही है कि आखिर ये कैसे हुआ. क्या इसमें किसी का हाथ है? सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पीड़िता के परिवार वालों से भी संपर्क स्थापित किया गया है.

''छात्रा कुछ दिनों से स्कूल अनुपस्थित थी और आज ही स्कूल आई थी. बाथरूम में केरोसीन का डिब्बा बरामद होने के बाद आत्मदाह की आशंका जताई जा रही है, हालांकि जाँच अभी जारी है.''- दीक्षा, सिटी एसपी सेंट्रल, पटना

पुलिस का कहना है कि अब तक बाथरूम में किसी अन्य व्यक्ति की मौजूदगी के सबूत नहीं मिले हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था लचर है और नशे की गतिविधियां भी चलती हैं, जिसे लेकर प्रशासन से सवाल किए जा रहे हैं. सेंट्रल एसपी दीक्षा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है. स्कूल के आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.

क्या हुआ था ? : घटना के बारे में स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि, बाथरूम में धूंआ निकल रहा था. साथ ही गंध भी आ रही थी. जब शिक्षक वहां पहुंचे तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है. किसी प्रकार से दरवाजे को तोड़ा गया. छात्रा झुलसी हुई थी, हालांकि उसकी सांसे चल रही थी. इसके बाद उसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया.

स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप : इधर, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. लोगों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर हंगामा करने लगे. स्थिति काफी गंभीर हो गई. जानकारी के अनुसार पीड़िता का भाई भी उसी स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ता है. उसने कहा कि जब पुलिस के हाथ में बैग देखी तो पता चला कि मेरी बहन जल गई है.

दारोगा की पिटाई : सूचना पर जब गर्दनीबाग थाना प्रभारी और पुलिस वाले पहुंचे तो लोगों का गुस्सा और भड़क गया. लोगों ने दारोगा की पिटाई कर दी. लोगों ने स्कूल के टेबल कुर्सी को तोड़ डाला. यही नहीं आग लगाने की भी कोशिश की, हालांकि कुछ लोगों ने ऐसा करने से रोक दिया.

