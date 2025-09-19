ETV Bharat / state

दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में पांचवां आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, बोला- दोबारा यूपी में कभी नहीं आएंगे

बरेली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. ( Photo Credit; bareilly Police )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 19, 2025 at 6:21 PM IST | Updated : September 19, 2025 at 6:55 PM IST 3 Min Read

बरेली : बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में बरेली पुलिस ने पांचवे आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है. आरोपी के पैर में गोली लगी है. आरोपी की पहचान रामनिवास उर्फ दीपक उर्फ दीपू के रूप में हुई है. पुलिस ने रामनिवास पर 25 हजार रुपये का इनाम रखा था. आरोपी अपने एक साथी के साथ नेपाल भागने की फिराक में था. एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया, आरोपी रामनिवास राजस्थान का रहने वाला है. रेकी और फायरिंग में शामिल था. पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल लेते समय सीसीटीवी फुटेज में दिखा था. एनकाउंटर में पकड़े जाने के बाद आरोपी ने कहा कि दोबारा यूपी में कभी नहीं आएगा. बाबा जी की पुलिस के सामने कभी नहीं आएंगे. पकड़े जाने के बाद आरोपी ने कहा कि बाबा जी की पुलिस के सामने कभी नहीं आएंगे. (Video Credit; bareilly Police) ढाई हजार सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए : एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया, एक्ट्रेस के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने ने ढाई हजार से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान की. पांचों आरोपी में से दो का एनकाउंटर हो चुका है, जबकि तीन को पकड़ा गया है. आज सूचना मिली थी की पांचवां आरोपी रामनिवास अपने साथी अनिल के साथ गांव की पगडंडियों से होकर नेपाल भागने की फिराक में है.

Last Updated : September 19, 2025 at 6:55 PM IST