दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में पांचवां आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, बोला- दोबारा यूपी में कभी नहीं आएंगे

आरोपी रामनिवास राजस्थान का रहने वाला है. घटना से पहले रेकी की थी. 25 हजार का पुलिस ने इनाम रखा था.

बरेली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
बरेली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. (Photo Credit; bareilly Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 6:21 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 6:55 PM IST

बरेली : बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में बरेली पुलिस ने पांचवे आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है. आरोपी के पैर में गोली लगी है. आरोपी की पहचान रामनिवास उर्फ दीपक उर्फ दीपू के रूप में हुई है. पुलिस ने रामनिवास पर 25 हजार रुपये का इनाम रखा था. आरोपी अपने एक साथी के साथ नेपाल भागने की फिराक में था.

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया, आरोपी रामनिवास राजस्थान का रहने वाला है. रेकी और फायरिंग में शामिल था. पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल लेते समय सीसीटीवी फुटेज में दिखा था. एनकाउंटर में पकड़े जाने के बाद आरोपी ने कहा कि दोबारा यूपी में कभी नहीं आएगा. बाबा जी की पुलिस के सामने कभी नहीं आएंगे.

पकड़े जाने के बाद आरोपी ने कहा कि बाबा जी की पुलिस के सामने कभी नहीं आएंगे. (Video Credit; bareilly Police)

ढाई हजार सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए : एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया, एक्ट्रेस के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने ने ढाई हजार से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान की. पांचों आरोपी में से दो का एनकाउंटर हो चुका है, जबकि तीन को पकड़ा गया है. आज सूचना मिली थी की पांचवां आरोपी रामनिवास अपने साथी अनिल के साथ गांव की पगडंडियों से होकर नेपाल भागने की फिराक में है.

पुलिस को देखते ही की फायरिंग : सूचना पर पुलिस ने शाही थाना क्षेत्र के बिहारीपुर नदी पुल पर चेकिंग कर रही थी. इस दौरान बिना नंबर प्लेट वाली एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल पर दो लोग आते दिखे. रोकने पर फायरिंग करने लगे. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. जिसमें आरोपी रामनिवास के घुटने में गोली लगी. जिससे वह घायल हो गया. इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं मौके से एक अन्य आरोपी अनिल पुत्र सतीश निवासी राजपुर, थाना बडी, जनपद सोनीपत को भी पकड़ा गया है.

पुलिस ने मौके से बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद की है.
पुलिस ने मौके से बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद की है. (Photo Credit; Bareilly Police)

दिल्ली पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा : वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने दो नाबालिगों को पकड़ा है. दोनों ने घटना से पहले रेकी और 11 सितंबर की सुबह फायरिंग की थी. दोनों को रेकी करते हुए पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिली है. दोनों नाबालिग शूटरों से पूछताछ की जा रही है. दोनों आज दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते समय सीसीटीवी में दिखे थे. इसके बाद टीम ने चेकिंग में पकड़ लिया.

बता दें, एक्ट्रेस के घर पर 12 सितंबर (शुक्रवार) को तड़के 3:30 बजे फायरिंग करने वाले शूटर अरुण और रविंद्र को 17 सितंबर को गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट व दिल्ली पुलिस की एनकाउंटर इंटेलिजेंस यूनिट की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था. मुख्य आरोपी रविन्द्र पुत्र कल्लू, रोहतक और अरुण पुत्र राजेंद्र, इंडियन कॉलोनी, गोहना रोड, सोनीपत का रहने वाला था.

