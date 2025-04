ETV Bharat / state

गुरुग्राम के मिनी सचिवालय में खड़ी गाड़ियों में भीषण आग ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 13, 2025 at 12:57 AM IST | Updated : April 13, 2025 at 7:21 AM IST 2 Min Read

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के मिनी सचिवालय में खड़ी गाड़ियों में अचानक से भीषण आग लगने से 15 गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. इसके बाद करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. इस घटना में करीब 15 गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई, जबकि 10 गाड़ियों को दमकल विभाग ने आग की लपटों से बचा लिया. मिनी सचिवालय में गाड़ियों में आग : दरअसल मिनी सचिवालय में आरटीए डिपार्मेंट है और आरटीए डिपार्मेंट ने 10 साल पुराने वाहनों को यहां पर जब्त कर खड़ा किया हुआ था जिसमें अचानक से आग लग गई. आरटीए विभाग ने इन गाड़ियों को जब्त कर रखा हुआ था. गुरुग्राम के मिनी सचिवालय में खड़ी गाड़ियों में भीषण आग, (Etv Bharat) आग से निकली विकराल लपटें : दोपहर को तीन बजे अचानक इन गाड़ियों से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग की विकराल लपटें उठने लगी जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया. इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई. इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू करने की मशक्कत शुरू कर दी और इस दौरान 10 गाड़ियों को आग से बचा लिया गया.

