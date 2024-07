ETV Bharat / state

पाकुड़ के इलामी गांव में दो गुटों में मारपीट, पुलिस पार्टी पर भी पथराव, दो जवान घायल - Fight between two groups in Pakur

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : Jul 18, 2024, 12:51 PM IST

ग्रामीणों को समझाते पुलिस अधिकारी ( ईटीवी भारत )