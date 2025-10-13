फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव के पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, 15 अक्टूबर को इंटरव्यू
15 अक्टूबर को फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिए शिमला रोजगार कार्यालय में होगा कैंपस इंटरव्यू.
शिमला: रोजगार की तलाश में भटक रहे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है. शिमला रोजगार कार्यालय इन युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान करने जा रहा है. पेटीएम सर्विसेज लिमिटेड में फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव के 80 पदों पर भर्ती की जा रही है. 15 अक्टूबर को क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है.
क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला देवेंद्र कुमार ने इसको लेकर जानकारी दी. देवेंद्र कुमार ने बताया, "पेटीएम सर्विसेज लिमिटेड, (जीएम प्लाजा फेस-7, इंडस्ट्रियल एरिया मोहाली) के लिए फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव के 80 पदों के लिए क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है".
भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता
शिमला क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी ने बताया कि इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास या इससे अधिक होनी चाहिए. वहीं, आवेदक की उम्र 18 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इन पदों पर भर्ती के लिए केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं. आवेदक के पास स्मार्ट एंड्रॉयड फोन और दो पहिया वाहन का होना अनिवार्य है.
15 अक्टूबर को कैंपस इंटरव्यू
जो भी इच्छुक उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हो, अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों व रिज्यूम सहित 15 अक्टूबर 2025 को क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला में सुबह 11 बजे पहुंचे. आवेदक का नाम रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है. जिनका नाम रोजगार कार्यालय शिमला में पंजीकृत नहीं है, वह संबंधित वेबसाइट eemis.hp.nic.in पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं.
गौरतलब है कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला समय-समय पर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करता रहता है. बीते साल भी क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला में एक बड़ा रोजगार मेला आयोजन किया था, इसमें काफी युवाओं को रोजगार मिला था. एक बार फिर से शिमला रोजगार कार्यालय युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर दे रहा है.
