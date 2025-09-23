त्योहार पर झारखंड के बाजारों में होगी धनवर्षा, पिछले साल की तुलना में 40 फीसदी अधिक कारोबार होने के आसार
जीएसटी में बदलाव के कारण इस बार बाजारों में त्योहारी रौनक पहले से दिखाई दे रही, दुकानदारों को भी उम्मीद है कि बिक्री अच्छी होगी.
Published : September 23, 2025 at 5:21 PM IST
रांचीः जीएसटी बदलाव से बाजारों में लौटी रौनक ने अभी से संकेत देना शुरू कर दिए हैं. ग्राहकों के मूड से व्यापारी उत्साहित हैं और अभी से बड़ी-बड़ी कंपनियों को समय पर ऑर्डर सप्लाई करने के लिए बुक किए जा रहे हैं. फेस्टिव सीजन के साथ-साथ जीएसटी में हुए बदलाव से व्यापारियों का मानना है कि पिछले साल की तुलना में करीब 40% अधिक का कारोबार होगा. एफएमसीजी प्रोडक्ट से लेकर गाड़ियों और दुपहिया वाहनों की बिक्री में तेजी आना शुरू हो गई है.
इस साल 40% अधिक का कारोबार होने की उम्मीद
सर्राफा बाजार के साथ-साथ कपड़ा व्यवसाय हालांकि अन्य सेक्टर की तूलना में अभी मंद है. अभी गृह निर्माण की जरूरत की चीजें खासकर सिमेंट, छड़ एवं अन्य सामान के दाम जीएसटी दर में हुए बदलाव की वजह से हुई कमी के कारण रियल सेक्टर में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है. चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व उपाध्यक्ष और व्यवसायी दीनदयाल वर्णवाल कहते हैं कि झारखंड में पिछली बार की तुलना में इस साल 40% अधिक का कारोबार होने की उम्मीद है. उन्होंने जीएसटी में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे लोगों के पैसे की बचत होगी जिससे वह अन्य सामान खरीद सकेंगे.
झारखंड में धन वर्षा के आसार, बाजार में लौटी रौनक
पिछले कुछ दिनों से बाजार में मंदी देखी जा रही थी. लेकिन जीएसटी की दर में हुए बदलाव और फेस्टिवल की शुरुआत होते ही एक बार फिर रौनक बढ़ने लगी है. पिछले साल अकेले धनतेरस के मौके पर करीब 2000 करोड़ का राज्य में कारोबार हुआ था. इस बार उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी बदलाव के कारण इस बार फेस्टिवल के दौरान जमकर खरीदारी होगी. जानकारों की मानें तो फेस्टिवल और लगन का कारोबार देश और राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख घटक है जिसपर सालों भर व्यवसायी कारोबार करते रहते हैं.
कारोबार अच्छा होने की उम्मीद
दुर्गा पूजा से लेकर क्रिसमस तक इस बार अकेले झारखंड में 5-8 हजार करोड़ का कारोबार होने की संभावना है. फेस्टिव सीजन में ग्राहकों का आकर्षण टीवी, फ्रिज, कूलर और एसी जैसे उत्पाद पर सर्वाधिक रहता है. इसके साथ-साथ दुपहिया और चार पहिया वाहनों की भी जमकर बिक्री होती है. इन उत्पादों की बुकिंग अभी से शुरू हो गई है.
एक प्रतिष्ठित शो रुम के मैनेजर अरविंद कहते हैं कि जीएसटी में बदलाव और दुर्गा पूजा शुरू होते ही ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई है. उम्मीद है कि इस बार पिछले साल से 20 से 25% अधिक का कारोबार होगा.
लोगों के पास पैसे की कमी है- एक प्रतिष्ठित शो रुम के मैनेजर
राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक पर पिछले 40 वर्षों से कपड़ा का व्यवसाय कर रहे अंगद राम साहू कहते हैं कि बाजार में अभी मंदी है. लगता ही नहीं है कि दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई है. जीएसटी की दर में बदलाव और त्योहार की शुरुआत होने से उम्मीद तो जरूर है कि कारोबार अच्छा होगा मगर वास्तविकता यह है कि लोगों के पास पैसे की कमी है. ऐसे में लोग वही चीज खरीदना चाहेंगे जो अत्यावश्यक है.
उन्होंने कहा कि हालत यह है कि बिक्री नहीं होने की वजह से इतने दिनों में पहली बार मैंने अपने कर्मचारियों को इस महीने का वेतन अभी तक नहीं दिया है, इस उम्मीद के साथ कि दुर्गा पूजा में बिक्री होगी तो उसके बाद उन्हें वेतन दिया जाएगा.
बहरहाल जीएसटी में बदलाव और त्योहार की खुशी से आनेवाले समय में कारोबार अच्छा होने की उम्मीद लगाए व्यवसायी बाजार में एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट लाने में जुटे हैं जिससे ग्राहक आकर्षित हो सकें.
