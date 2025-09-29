यात्रीगण कृपया ध्यान दें! बांद्रा से लुधियाना व यूपी के मऊ से सूरत के बीच कोटा होकर चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन
त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने पूजा एक्सप्रेस के नाम से स्पेशल ट्रेन चलाई है.
Published : September 29, 2025 at 10:21 AM IST
कोटा: दिवाली और छठ पूजा पर अतिरिक्त वेटिंग क्लियर करने के लिए रेलवे विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है. पूजा एक्सप्रेस के नाम से ये ट्रेन चलाई जा रही है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इन विशेष ट्रेनों में उत्तर प्रदेश के मऊ से सूरत के बीच विशेष ट्रेन की घोषणा की गई है. इसके अलावा बांद्रा टर्मिनस से लुधियाना के बीच भी एसी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. दोनों ही ट्रेन कोटा होकर चल रही हैं. यात्री इन ट्रेनों के जरिए कानपुर सेंट्रल, गोरखपुर, आगरा, सूरत, मुंबई, नई दिल्ली, मथुरा, अंबाला, पानीपत और लुधियाना का सफर कर सकेंगे.
बांद्रा टर्मिनस लुधियाना वीकली एक स्पेशल : ट्रेन नंबर 09097 बांद्रा लुधियाना जंक्शन वीकली एक स्पेशल ट्रेन 5 अक्टूबर से शुरू होगी और यह 30 नवंबर तक चलेगी. इसी तरह से वापसी में ट्रेन नंबर 09098 लुधियाना से बांद्रा टर्मिनस 7 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच चलेगी. ट्रेन नंबर 09097 बांद्रा टर्मिनस से हर रविवार को रात 9:50 पर रवाना होगी. इसके बाद यह अगले दिन सुबह सोमवार को 10:55 पर कोटा पहुंचेगी और देर रात 12:30 पर लुधियाना पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09098 लुधियाना से मंगलवार सुबह 4 बजे रवाना होगी. इसके बाद शाम 6:30 बजे यह कोटा पहुंचेगी. इसके बाद बुधवार सुबह 10:20 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंच जाएगी.
इस ट्रेन में थर्ड एसी इकोनॉमी, थर्ड एसी और सेकंड एसी की कोच लगाए गए हैं. यह ट्रेन आते और जाते समय बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वड़ोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, मथुरा, नई दिल्ली, पानीपत और अंबाला स्टेशन पर रुकेगी. ट्रेन नम्बर 09097 बांद्रा से लुधियाना की बुकिंग सोमवार को पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर खोल दी जाएगी, जबकि ट्रेन नंबर 09098 लुधियाना से बांद्रा की बुकिंग आने वाले दिनों में खोली जाएगी.
मऊ सूरत वीकली स्पेशल ट्रेन : ट्रेन नंबर 05017 उत्तर प्रदेश के मऊ से सूरत 1 नवंबर तक चलेगी. वहीं, वापसी में ट्रेन नंबर 05018 सूरत से मऊ के बीच 2 नवंबर तक चलेगी. ट्रेन नंबर 05017 उत्तर प्रदेश के मऊ से शनिवार सुबह 5:30 रवाना होगी. इसके बाद यह ट्रेन शाम 4:10 पर कानपुर सेंट्रल और देर रात 1:15 पर यह कोटा जंक्शन पहुंच जाएगी. इसके बाद अगले दिन रविवार दोपहर 12:15 पर सूरत पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 05018 सूरत से रविवार दोपहर 3:05 पर रवाना होगी और देर रात 1:20 पर कोटा पहुंचेगी. सोमवार दोपहर 12:35 पर कानपुर सेंट्रल और रात 10:30 पर मऊ जंक्शन पहुंचेगी.
ट्रेन में 6 जनरल, 8 स्लीपर, 3 थर्ड एसी व 1 सेकंड एसी मिलाकर 20 कोच हैं. ट्रेन में दोनों तरफ से बुकिंग शुरू हो गई है. आते और जाते समय यह ट्रेन बेल्थरा रोड, सलेमपुर, भटनी, देवरिया सदर, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, बादशाहनगर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, टुंडला, इदगाह, बयाना, गंगापुर सिटी, कोटा, भवानी मंडी, शामगढ़, नागदा, रतलाम व वडोदरा रुकेगी.