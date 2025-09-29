ETV Bharat / state

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! बांद्रा से लुधियाना व यूपी के मऊ से सूरत के बीच कोटा होकर चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन

पूजा स्पेशल ट्रेन ( ETV Bharat Kota )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 29, 2025 at 10:21 AM IST 3 Min Read

कोटा: दिवाली और छठ पूजा पर अतिरिक्त वेटिंग क्लियर करने के लिए रेलवे विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है. पूजा एक्सप्रेस के नाम से ये ट्रेन चलाई जा रही है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इन विशेष ट्रेनों में उत्तर प्रदेश के मऊ से सूरत के बीच विशेष ट्रेन की घोषणा की गई है. इसके अलावा बांद्रा टर्मिनस से लुधियाना के बीच भी एसी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. दोनों ही ट्रेन कोटा होकर चल रही हैं. यात्री इन ट्रेनों के जरिए कानपुर सेंट्रल, गोरखपुर, आगरा, सूरत, मुंबई, नई दिल्ली, मथुरा, अंबाला, पानीपत और लुधियाना का सफर कर सकेंगे. बांद्रा टर्मिनस लुधियाना वीकली एक स्पेशल : ट्रेन नंबर 09097 बांद्रा लुधियाना जंक्शन वीकली एक स्पेशल ट्रेन 5 अक्टूबर से शुरू होगी और यह 30 नवंबर तक चलेगी. इसी तरह से वापसी में ट्रेन नंबर 09098 लुधियाना से बांद्रा टर्मिनस 7 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच चलेगी. ट्रेन नंबर 09097 बांद्रा टर्मिनस से हर रविवार को रात 9:50 पर रवाना होगी. इसके बाद यह अगले दिन सुबह सोमवार को 10:55 पर कोटा पहुंचेगी और देर रात 12:30 पर लुधियाना पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09098 लुधियाना से मंगलवार सुबह 4 बजे रवाना होगी. इसके बाद शाम 6:30 बजे यह कोटा पहुंचेगी. इसके बाद बुधवार सुबह 10:20 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंच जाएगी. पढ़ें. दिवाली पर कोटा से गुजरेगी दो एसी स्पेशल ट्रेन, बांद्रा-जयपुर और दिल्ली-इंदौर एक्सप्रेस की बुकिंग शुरू