Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

जानिए अगस्त में कब कौन सा त्योहार और क्या है महत्व - FESTIVALS IN AUGUST

अब त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है. अगस्त के बाकी बचे 3 सप्ताह यानी 24 दिनों में 11 दिन अलग-अलग त्योहार हैं.

Festivals in August
अगस्त में त्योहार (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2025 at 6:30 AM IST

2 Min Read

बीकानेर: सनातन धर्म में दिन तिथि वार और त्योहार का विशेष महत्व है. साल में हर महीने में कोई ना कोई त्योहार होता है, लेकिन कुछ महीने ऐसे हैं, जिनमें त्योहार एक से ज्यादा होते हैं. अगस्त माह में इस बार एक सप्ताह बीतने के बाद यानी कि बाकी बचे 24 दिन में 11 दिन त्योहार हैं.

तीन साल बाद : बीकानेर के पंचांग करता पंडित राजेंद्र किराड़ू कहते हैं कि एक ही महीने में यह सारे त्योहार कैलेंडर महीने के हिसाब से हर साल संभव नहीं है. पिछली बार 2022 में ऐसा हुआ था, जब एक ही कैलेंडर महीने में यह सारे त्योहार आए थे.

पढ़ें : पुष्कर के श्री रमा बैकुंठनाथ मंदिर में झूला महोत्सव, भगवान का अद्भुत शृंगार व आकर्षक झांकियों ने लुभाया - JHULA MAHOTSAV IN PUSHKAR

जानिए कब कौन सा त्योहार ?

  • रक्षा बंधन - 9 अगस्त
  • बड़ी तीज - 12 अगस्त
  • चंदन षष्ठी - 14 अगस्त
  • श्रीकृष्ण जन्माष्टमी - 16 अगस्त
  • गोगानवमी 17 - अगस्त
  • गौ वत्स पूजा बछबारस - 20 अगस्त
  • कुशोत्पाटिनी अमावस्या - 23 अगस्त
  • हरितालिका व्रत - 26 अगस्त
  • गणेश चतुर्थी - 27 अगस्त
  • ऋषि पंचमी - 28 अगस्त
  • राधा - अष्टमी 31 अगस्त

रक्षाबंधन पर कुछ राशियों के बहुरेंगे दिन : रक्षाबंधन इस बार 5 अगस्त को मनाया जाएगा. हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है. इस बार रक्षाबंधन अपने साथ काफी दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है, जो करीब 95 साल बाद बन रहे हैं. डॉ. उमाशंकर मिश्र के मुताबिक ऐसा संयोग करीब 95 साल बाद बन रहा है. उन्होंने कहा कि आज से करीब 95 साल पहले साल 1930 में रक्षाबंधन शनिवार 9 अगस्त को पड़ा था और ऐसे ही संयोग बने थे. इस मौके पर कुछ राशियों के दिन बहुरेंगे और किस्मत का साथ मिलेगा.

बीकानेर: सनातन धर्म में दिन तिथि वार और त्योहार का विशेष महत्व है. साल में हर महीने में कोई ना कोई त्योहार होता है, लेकिन कुछ महीने ऐसे हैं, जिनमें त्योहार एक से ज्यादा होते हैं. अगस्त माह में इस बार एक सप्ताह बीतने के बाद यानी कि बाकी बचे 24 दिन में 11 दिन त्योहार हैं.

तीन साल बाद : बीकानेर के पंचांग करता पंडित राजेंद्र किराड़ू कहते हैं कि एक ही महीने में यह सारे त्योहार कैलेंडर महीने के हिसाब से हर साल संभव नहीं है. पिछली बार 2022 में ऐसा हुआ था, जब एक ही कैलेंडर महीने में यह सारे त्योहार आए थे.

पढ़ें : पुष्कर के श्री रमा बैकुंठनाथ मंदिर में झूला महोत्सव, भगवान का अद्भुत शृंगार व आकर्षक झांकियों ने लुभाया - JHULA MAHOTSAV IN PUSHKAR

जानिए कब कौन सा त्योहार ?

  • रक्षा बंधन - 9 अगस्त
  • बड़ी तीज - 12 अगस्त
  • चंदन षष्ठी - 14 अगस्त
  • श्रीकृष्ण जन्माष्टमी - 16 अगस्त
  • गोगानवमी 17 - अगस्त
  • गौ वत्स पूजा बछबारस - 20 अगस्त
  • कुशोत्पाटिनी अमावस्या - 23 अगस्त
  • हरितालिका व्रत - 26 अगस्त
  • गणेश चतुर्थी - 27 अगस्त
  • ऋषि पंचमी - 28 अगस्त
  • राधा - अष्टमी 31 अगस्त

रक्षाबंधन पर कुछ राशियों के बहुरेंगे दिन : रक्षाबंधन इस बार 5 अगस्त को मनाया जाएगा. हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है. इस बार रक्षाबंधन अपने साथ काफी दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है, जो करीब 95 साल बाद बन रहे हैं. डॉ. उमाशंकर मिश्र के मुताबिक ऐसा संयोग करीब 95 साल बाद बन रहा है. उन्होंने कहा कि आज से करीब 95 साल पहले साल 1930 में रक्षाबंधन शनिवार 9 अगस्त को पड़ा था और ऐसे ही संयोग बने थे. इस मौके पर कुछ राशियों के दिन बहुरेंगे और किस्मत का साथ मिलेगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

FESTIVALS DATESIMPORTANCE OF FESTIVALSअगस्त में 11 त्योहारRAKSHA BANDHAN 2025FESTIVALS IN AUGUST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

एक शख्स कितने तत्काल टिकट बुक कर सकता है? जानें क्या है रेलवे का नियम ?

एक से ज्यादा वोटर ID रखना पड़ सकता है भारी, खानी पड़ सकती है जेल की हवा, बचने के लिए करें ये काम

रक्षाबंधन इस बार बेहद शुभ! जानें कब तक रहेगी भद्रा और कब बांधें राखी

गैस छोड़ने से ब्लड प्रेशर होता है कम, दिल के मरीजों के लिए भी फार्टिंग फायदेमंद, जानें वैज्ञानिकों की राय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.