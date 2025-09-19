Festival Special Train 2025: यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई पुणे-निजामुद्दीन विशेष ट्रेनें
पुणे जंक्शन और हजरत निजामुद्दीन के बीच विशेष द्वि-साप्ताहिक ट्रेनों के संचालन की घोषणा.
Published : September 19, 2025 at 5:37 PM IST
नई दिल्ली: आगामी त्योहारों के मद्देनजर रेलवे द्वारा घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है. इस बार त्योहारों के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने पुणे जंक्शन और हजरत निजामुद्दीन के बीच विशेष द्वि-साप्ताहिक ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इन ट्रेनों के चलने का उद्देश्य यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करना व त्योहारों के दौरान भीड़ का दबाव कम करना है.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि रेलगाड़ी संख्या 01483 (पुणे जं.–हजरत निजामुद्दीन स्पेशल) 30 सितंबर से 29 नवम्बर 2025 तक कुल 18 फेरों में चलाई जाएगी. यह ट्रेन हर मंगलवार व शनिवार को शाम 5:30 बजे पुणे जंक्शन से रवाना होकर अगले दिन रात 8:00 बजे हजरत निजामुद्दीन दिल्ली पहुंचेगी.
वहीं, वापसी दिशा में रेलगाड़ी संख्या 01484 (हजरत निजामुद्दीन–पुणे जं. स्पेशल 1 अक्टूबर से 30 नवम्बर 2025 तक 18 फेरों में उपलब्ध होगी. यह ट्रेन हर बुधवार व रविवार को रात 9:25 बजे हजरत निजामुद्दीन से चलेगी और अगले दिन रात 11:55 बजे पुणे जंक्शन पहुंचेगी. इन ट्रेनों का मार्ग प्रमुख शहरों व स्टेशनों से होकर गुजरेगा, जिसमें निर्धारित ठहराव लोनावला, कल्याण जं., भिवंडी रोड, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा जं., रतलाम जं., भवानी मंडी, कोटा जं., सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर जं. और मथुरा जं. पर रहेगा.
बता दें कि यात्रियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में वातानुकूलित, शयनयान (स्लीपर) और साधारण डिब्बे लगाए जाएंगे. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय से पहले टिकट आरक्षित कर लें, जिससे भीड़ की स्थिति में असुविधा न हो. रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि त्योहारों के समय ट्रेनों में यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है. इस स्थिति को देखते हुए इन विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिससे लोग बिना किसी परेशानी अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकें.
